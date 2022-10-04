https://ria.ru/20221004/sovfed-1821350695.html

Совфед одобрил закон о принятии ДНР в состав России

Совфед одобрил закон о принятии ДНР в состав России - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед одобрил закон о принятии ДНР в состав России

Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:46

2022-10-04T10:46

2022-10-04T13:54

политика

владимир путин

россия

донецкая народная республика

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совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

осаго

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии ДНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Закон поступает на подпись президенту.Как отмечается в тексте закона, со дня принятия в РФ ДНР и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируется вопрос интеграции республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ и в систему ее органов государственной власти.Государственным языком ДНР является русский язык, при этом право на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества и сохранение родного языка гарантируется в соответствии с Конституцией РФ.Со дня принятия в Российскую Федерацию ДНР граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на этот день на территории республики, приобретают российского гражданство при условии принесения присяги гражданина РФ. После этого им выдаётся российский паспорт. От принесении присяги освобождаются лица до 14 лет.Призыв на военную службу проживающих на территории ДНР российских граждан будет проводиться с 2023 года. Вооружённые силы и формирования ДНР со дня включения республики в состав РФ включаются в состав российских ВС.Банки ДНР смогут получить лицензию Банка России до 1 января 2024 года.Также закон предусматривает, что российское законодательство об ОСАГО не будет действовать на территории ДНР до 1 января 2024 года.Денежной единицей на территории ДНР является рубль, однако до 31 декабря 2022 года будет допускаться обращение гривны и расчеты в них.Пределы территории ДНР определяются границами, установленными ее конституцией на день образования республики и принятия ее в РФ.

https://ria.ru/20221004/dnr-1821346390.html

https://ria.ru/20221004/dnr-1821366221.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Решение принято единогласно": Совфед одобрил принятие новых регионов в состав РФ Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил соответствующие конституционные законы. 2022-10-04T10:46 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, владимир путин, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, осаго