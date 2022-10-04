https://ria.ru/20221004/sovfed-1821346965.html

Совфед ратифицировал договор с Запорожской областью

Совфед ратифицировал договор с Запорожской областью - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед ратифицировал договор с Запорожской областью

Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Запорожской области в состав России. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:33

2022-10-04T10:33

2022-10-04T10:34

запорожская область

россия

совет федерации рф

политика

владимир путин

донецкая народная республика

госдума рф

референдумы на освобожденных территориях

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818484872_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a3d8cd1208f056fc88952ac766309ad2.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Запорожской области в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.

https://ria.ru/20221004/dogovor-1821346845.html

запорожская область

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, россия, совет федерации рф, политика, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях