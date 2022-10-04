https://ria.ru/20221004/sovfed-1821346965.html
Совфед ратифицировал договор с Запорожской областью
Совфед ратифицировал договор с Запорожской областью - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед ратифицировал договор с Запорожской областью
Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Запорожской области в состав России. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:33
2022-10-04T10:33
2022-10-04T10:34
запорожская область
россия
совет федерации рф
политика
владимир путин
донецкая народная республика
госдума рф
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник ратифицировал договор о принятии Запорожской области в состав России.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Принятие иностранного государства в состав России должно быть оформлено голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию соответствующего конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда РФ о соответствии договора основному закону, пояснял ранее РИА Новости член комитета Совфеда по конституционному законодательству Александр Башкин.
https://ria.ru/20221004/dogovor-1821346845.html
запорожская область
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, россия, совет федерации рф, политика, владимир путин, донецкая народная республика, госдума рф, референдумы на освобожденных территориях
Запорожская область, Россия, Совет Федерации РФ, Политика, Владимир Путин, Донецкая Народная Республика, Госдума РФ, Референдумы на освобожденных территориях
10:33 04.10.2022 (обновлено: 10:34 04.10.2022)
Совфед ратифицировал договор с Запорожской областью
Совфед ратифицировал договор с Запорожской областью о вхождении в состав России