https://ria.ru/20221004/sovfed-1821346284.html
Совфед ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех регионов
Совфед ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех регионов - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех регионов
Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:32
2022-10-04T10:32
2022-10-04T19:30
луганская народная республика
россия
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил соответствующие конституционные законы.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Накануне депутаты Госдумы ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.Со дня принятия четырех новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Так, согласно международным договорам:Конституционные законы гарантируют гражданам, проживающим в новых субъектах, право на труд, признание ранее выданных документов об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца 2022 года допускается хождение украинской гривны.Действовавшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.Принятие иностранного государства в состав России оформляется голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда о соответствии договора основному закону.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html
https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Решение принято единогласно": Совфед одобрил принятие новых регионов в состав РФ
Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил соответствующие конституционные законы.
2022-10-04T10:32
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PT1M52S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, россия, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях
Луганская Народная Республика, Россия, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях
10:32 04.10.2022 (обновлено: 19:30 04.10.2022)
Совфед ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех регионов
Совфед ратифицировал договор с ЛНР о вхождении в состав России
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил соответствующие конституционные законы.
Президент Владимир Путин
и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Накануне депутаты Госдумы
ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.
Со дня принятия четырех новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.
Так, согласно международным договорам:
—границы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, сопряженные с территорией других стран, являются государственной границей России;
—до 1 января 2026 года должны быть решены вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России, а также в систему органов власти;
—российское законодательство и другие нормативные правовые акты действуют в новых регионах со дня их принятия в состав России;
—нормативные правовые акты Херсонской и Запорожской областей не применяются, если они противоречат Конституции России;
—официальные документы ДНР и ЛНР действуют до окончания переходного периода или принятия российских соответствующих правовых актов;
—правительства ДНР и ЛНР продолжат работу до формирования новых кабинетов врио глав республик, правительства Херсонской и Запорожской областей должны сформировать врио губернаторов в соответствии с российским законодательством;
—граждане Украины, других стран и лица без гражданства, проживающие в новых субъектах, признаются гражданами России, кроме тех, кто в течение месяца заявит о желании сохранить имеющееся гражданство или остаться лицом без гражданства;
—Россия гарантирует всем народам, проживающим в новых регионах, право на сохранение родного языка и создание условий для его изучения и развития.
Конституционные законы гарантируют гражданам, проживающим в новых субъектах, право на труд, признание ранее выданных документов об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.
До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.
Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца 2022 года допускается хождение украинской гривны.
Действовавшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.
Принятие иностранного государства в состав России оформляется голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда о соответствии договора основному закону.