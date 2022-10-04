https://ria.ru/20221004/sovfed-1821346284.html

Совфед ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех регионов

Совфед ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех регионов - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед ратифицировал договоры о принятии в состав России четырех регионов

Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:32

2022-10-04T10:32

2022-10-04T19:30

луганская народная республика

россия

совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил соответствующие конституционные законы.Президент Владимир Путин и руководители регионов подписали договоры 30 сентября в Кремле. Второго октября Конституционный суд признал их соответствующими Основному закону. Накануне депутаты Госдумы ратифицировали договоры и приняли конституционные законы.Со дня принятия четырех новых регионов в состав России и до 1 января 2026 года будет действовать переходный период.Так, согласно международным договорам:Конституционные законы гарантируют гражданам, проживающим в новых субъектах, право на труд, признание ранее выданных документов об образовании, о стаже, праве на получение пенсий, социальной и медицинской помощи.До 1 июня 2023 года в четырех регионах появятся территориальные отделения федеральных органов исполнительной власти. В течение переходного периода там также откроются органы прокуратуры и начнет действовать российская судебная система.Денежной единицей на территории новых субъектов становится рубль, до конца 2022 года допускается хождение украинской гривны.Действовавшие в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях вооруженные силы, воинские формирования и спецорганы предлагается включить в соответствующие российские подразделения.Принятие иностранного государства в состав России оформляется голосованием Госдумы и Совета Федерации по принятию конституционного закона и ратификации международного договора, а также заключением Конституционного суда о соответствии договора основному закону.

https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html

https://ria.ru/20220925/donbass-1819191514.html

https://ria.ru/20221001/vrag-1820757635.html

луганская народная республика

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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"Решение принято единогласно": Совфед одобрил принятие новых регионов в состав РФ Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил соответствующие конституционные законы. 2022-10-04T10:32 true PT1M52S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

луганская народная республика, россия, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях