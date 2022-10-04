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Добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022
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Добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации, заявил Шойгу
Добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022
Добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации, заявил Шойгу
Множество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, без серьезных оснований никому отказывать не нужно, распорядился министр обороны РФ... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:10
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здоровье - общество
сергей шойгу
россия
вооруженные силы рф
частичная мобилизация в россии
общество
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Множество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, без серьезных оснований никому отказывать не нужно, распорядился министр обороны РФ Сергей Шойгу."В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.Министр поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности ВС РФ "тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации".
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здоровье - общество, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Сергей Шойгу, Россия, Вооруженные силы РФ, Частичная мобилизация в России, Общество
13:10 04.10.2022 (обновлено: 13:13 04.10.2022)
 
Добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации, заявил Шойгу

Шойгу: множество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкМинистр обороны РФ Сергей Шойгу
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Множество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, без серьезных оснований никому отказывать не нужно, распорядился министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.
Министр поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности ВС РФ "тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации".
 
Здоровье - ОбществоСергей ШойгуРоссияВооруженные силы РФЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
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