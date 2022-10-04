https://ria.ru/20221004/shoygu-1821393672.html

Добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации, заявил Шойгу

Добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022

Добровольцы приходят в военкоматы по частичной мобилизации, заявил Шойгу

Множество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, без серьезных оснований никому отказывать не нужно, распорядился министр обороны РФ... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:10

2022-10-04T13:10

2022-10-04T13:13

здоровье - общество

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

общество

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Множество добровольцев приходят в военкоматы в ходе частичной мобилизации, без серьезных оснований никому отказывать не нужно, распорядился министр обороны РФ Сергей Шойгу."В ходе частичной мобилизации в военные комиссариаты приходит большое количество добровольцев. Крайне важно внимательно подходить к каждому такому обращению - никому не отказывать, если на то нет серьезных оснований", - сказал Шойгу во вторник на селекторном совещании.Министр поручил Главному управлению контрольной и надзорной деятельности ВС РФ "тщательно контролировать весь комплекс мероприятий по частичной мобилизации".

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