https://ria.ru/20221004/sgmu-1821576995.html

Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии СГМУ

Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии СГМУ - РИА Новости, 04.10.2022

Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии СГМУ

Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали пять человек, сообщило надзорное РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T22:50

2022-10-04T22:50

2022-10-04T22:50

происшествия

николай панков

госдума рф

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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали пять человек, сообщило надзорное ведомство региона."По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по факту пожара в общежитии медуниверситета... На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Саратова. Ход и результаты проверки исполнения требований законодательства, в том числе пожарной безопасности, находятся на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), а в 21.23 (20.23 мск) возгорание ликвидировали. По данным ведомства, из здания эвакуировали 272 человека. В главке МЧС уточнили РИА Новости, что в результате пожара пострадали пять студентов вуза, из которых один госпитализирован в ожоговый центр, а четверо - с отравлением продуктами горения.Ранее во вторник депутат Госдумы от региона Николай Панков сообщил со ссылкой ректора медуниверситета, что замыкание электропроводки стало вероятной причиной пожара в общежитии.

https://ria.ru/20220911/pozhar-1815958994.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

происшествия, николай панков, госдума рф