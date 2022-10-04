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Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии СГМУ - РИА Новости, 04.10.2022
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Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии СГМУ
Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии СГМУ - РИА Новости, 04.10.2022
Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии СГМУ
Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали пять человек, сообщило надзорное РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:50
2022-10-04T22:50
происшествия
николай панков
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали пять человек, сообщило надзорное ведомство региона."По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по факту пожара в общежитии медуниверситета... На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Саратова. Ход и результаты проверки исполнения требований законодательства, в том числе пожарной безопасности, находятся на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), а в 21.23 (20.23 мск) возгорание ликвидировали. По данным ведомства, из здания эвакуировали 272 человека. В главке МЧС уточнили РИА Новости, что в результате пожара пострадали пять студентов вуза, из которых один госпитализирован в ожоговый центр, а четверо - с отравлением продуктами горения.Ранее во вторник депутат Госдумы от региона Николай Панков сообщил со ссылкой ректора медуниверситета, что замыкание электропроводки стало вероятной причиной пожара в общежитии.
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происшествия, николай панков, госдума рф
Происшествия, Николай Панков, Госдума РФ
22:50 04.10.2022
 
Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии СГМУ

Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии СГМУ, где пострадали пять человек

© РИА Новости / Андрей ВасильевВид на Саратов. Архивное фото
Вид на Саратов. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Андрей Васильев
Вид на Саратов. Архивное фото. Архивное фото
Читать ria.ru в
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости. Прокуратура начала проверку по факту пожара в общежитии Саратовского государственного медицинского университета, где пострадали пять человек, сообщило надзорное ведомство региона.
"По поручению прокурора Саратовской области Сергея Филипенко организована проверка по факту пожара в общежитии медуниверситета... На место происшествия выехал прокурор Октябрьского района Саратова. Ход и результаты проверки исполнения требований законодательства, в том числе пожарной безопасности, находятся на контроле прокуратуры области", - говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), а в 21.23 (20.23 мск) возгорание ликвидировали. По данным ведомства, из здания эвакуировали 272 человека. В главке МЧС уточнили РИА Новости, что в результате пожара пострадали пять студентов вуза, из которых один госпитализирован в ожоговый центр, а четверо - с отравлением продуктами горения.
Ранее во вторник депутат Госдумы от региона Николай Панков сообщил со ссылкой ректора медуниверситета, что замыкание электропроводки стало вероятной причиной пожара в общежитии.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 11.09.2022
11 сентября, 10:33
В Саратове горело здание больницы
 
ПроисшествияНиколай ПанковГосдума РФ
 
 
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