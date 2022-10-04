https://ria.ru/20221004/sgmu-1821573966.html
Число пострадавших при пожаре в общежитии СГМУ выросло до пяти
Число пострадавших при пожаре в общежитии СГМУ выросло до пяти - РИА Новости, 04.10.2022
Число пострадавших при пожаре в общежитии СГМУ выросло до пяти
Число пострадавших при пожаре в общежитии Саратовского государственного медицинского университета увеличилось до пяти человек, все они являются студентами вуза, РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T22:20
2022-10-04T22:20
2022-10-04T22:20
происшествия
здоровье - общество
николай панков
госдума рф
единая россия
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САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших при пожаре в общежитии Саратовского государственного медицинского университета увеличилось до пяти человек, все они являются студентами вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), а в 21.23 (20.23 мск) возгорание ликвидировали. Пожарные выезжали по повышенному вызову №2. По данным ведомства, из здания эвакуировали 272 человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пострадали четыре человека, предварительно, у них отравление продуктами горения. По данным областного минздрава, угрозы их жизни нет."Пятерых госпитализировали в результате пожара: одного человека в ожоговый центр, четверых - с отравлением. Все пострадавшие - студенты медуниверситета", - сказала собеседница агентства.Она уточнила, что впоследствии троих студентов отпустили домой на амбулаторное лечение и в больницах остались двое пострадавших.Депутат Госдумы от региона Николай Панков ("Единая Россия") ранее сообщил со ссылкой на ректора медуниверситета, что замыкание электропроводки стало вероятной причиной пожара в общежитии.
https://ria.ru/20220923/saratov-1819081811.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, здоровье - общество, николай панков, госдума рф, единая россия
Происшествия, Здоровье - Общество, Николай Панков, Госдума РФ, Единая Россия
Число пострадавших при пожаре в общежитии СГМУ выросло до пяти
МЧС: число пострадавших при пожаре в общежитии СГМУ увеличилось до пяти человек
САРАТОВ, 4 окт - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Число пострадавших при пожаре в общежитии Саратовского государственного медицинского университета увеличилось до пяти человек, все они являются студентами вуза, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального главка МЧС.
Ранее главк МЧС сообщил, что сообщение о пожаре на третьем этаже пятиэтажного здания общежития СГМУ в Саратове поступило в 20.54 (19.54 мск), а в 21.23 (20.23 мск) возгорание ликвидировали. Пожарные выезжали по повышенному вызову №2. По данным ведомства, из здания эвакуировали 272 человека. В экстренных службах уточнили РИА Новости, что пострадали четыре человека, предварительно, у них отравление продуктами горения. По данным областного минздрава, угрозы их жизни нет.
"Пятерых госпитализировали в результате пожара: одного человека в ожоговый центр, четверых - с отравлением. Все пострадавшие - студенты медуниверситета", - сказала собеседница агентства.
Она уточнила, что впоследствии троих студентов отпустили домой на амбулаторное лечение и в больницах остались двое пострадавших.
Депутат Госдумы
от региона Николай Панков
("Единая Россия
") ранее сообщил со ссылкой на ректора медуниверситета, что замыкание электропроводки стало вероятной причиной пожара в общежитии.