https://ria.ru/20221004/sandu-1821404861.html
Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии
Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии - РИА Новости, 04.10.2022
Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии
Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет, об этом она рассказала пранкерам... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:44
2022-10-04T13:44
2022-10-04T15:13
в мире
майя санду
денис шмыгаль
молдавия
украина
владимир кузнецов (вован)
алексей столяров (лексус)
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет, об этом она рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что ведет беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.Блогеры опубликовали видео в Telegram-канале."Знаете, когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты (село в Кагульском районе Молдавии, граничит с Румынией и Украиной. — Прим. ред.), и мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет", — сказала Санду во время пранка.Тем не менее, продолжила она, после того как технические специалисты приехали и осмотрели территорию, дальнейшего ответа власти Молдавии не получили."Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение или вы уже нашли другие решения", — сказала Санду, обращаясь к "украинскому премьеру".Администрация президента Молдавии заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.
https://ria.ru/20220822/parad-1811352976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, майя санду, денис шмыгаль, молдавия, украина, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)
В мире, Майя Санду, Денис Шмыгаль, Молдавия, Украина, Владимир Кузнецов (Вован), Алексей Столяров (Лексус)
13:44 04.10.2022 (обновлено: 15:13 04.10.2022)
Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии
Санду призналась российским пранкерам, что готова на время сдать Украине земли Молдавии