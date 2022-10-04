https://ria.ru/20221004/sandu-1821404861.html

Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии

Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии - РИА Новости, 04.10.2022

Санду заявила пранкерам о готовности на время сдать Украине земли Молдавии

Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет, об этом она рассказала пранкерам... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:44

2022-10-04T13:44

2022-10-04T15:13

в мире

майя санду

денис шмыгаль

молдавия

украина

владимир кузнецов (вован)

алексей столяров (лексус)

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила о готовности передать Украине в пользование часть территорий страны на несколько лет, об этом она рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, думая, что ведет беседу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.Блогеры опубликовали видео в Telegram-канале."Знаете, когда я была в Киеве, мы обсуждали вопрос с селом Джурджулешты (село в Кагульском районе Молдавии, граничит с Румынией и Украиной. — Прим. ред.), и мы выступили с предложением. Ваши люди приехали и осмотрели территорию, которую мы готовы вам предоставить, пока мы еще пытаемся решить юридические вопросы с портом в целом. Но мы можем предложить вам землю в пользование на ближайшие несколько лет", — сказала Санду во время пранка.Тем не менее, продолжила она, после того как технические специалисты приехали и осмотрели территорию, дальнейшего ответа власти Молдавии не получили."Поэтому мне интересно, интересует ли вас еще данное предложение или вы уже нашли другие решения", — сказала Санду, обращаясь к "украинскому премьеру".Администрация президента Молдавии заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами является фальсификацией.

https://ria.ru/20220822/parad-1811352976.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, майя санду, денис шмыгаль, молдавия, украина, владимир кузнецов (вован), алексей столяров (лексус)