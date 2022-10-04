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В Госдуме рассказали о сроках процедуры оформления статуса новых субъектов

В Госдуме рассказали о сроках процедуры оформления статуса новых субъектов - РИА Новости, 04.10.2022

В Госдуме рассказали о сроках процедуры оформления статуса новых субъектов

Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов федерации займет несколько дней, ее планируется завершить на текущей неделе, сообщил... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T06:59

2022-10-04T06:59

2022-10-04T07:15

константин бахарев

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

госдума рф

совет федерации рф

референдумы на освобожденных территориях

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов федерации займет несколько дней, ее планируется завершить на текущей неделе, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, вчера он признал их соответствующими Основному закону.Вчера Госдума на пленарном заседании единогласно ратифицировала договоры и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России.

https://ria.ru/20221003/tamozhnya-1821139676.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

херсонская область

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константин бахарев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область , запорожская область