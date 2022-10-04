Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме рассказали о сроках процедуры оформления статуса новых субъектов - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/rossiya-1821317193.html
В Госдуме рассказали о сроках процедуры оформления статуса новых субъектов
В Госдуме рассказали о сроках процедуры оформления статуса новых субъектов - РИА Новости, 04.10.2022
В Госдуме рассказали о сроках процедуры оформления статуса новых субъектов
Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов федерации займет несколько дней, ее планируется завершить на текущей неделе, сообщил... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T06:59
2022-10-04T07:15
константин бахарев
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
госдума рф
совет федерации рф
референдумы на освобожденных территориях
херсонская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819911734_0:128:3214:1936_1920x0_80_0_0_14dd1dbfb6ce9266c8ba7f96bc757fb2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов федерации займет несколько дней, ее планируется завершить на текущей неделе, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, вчера он признал их соответствующими Основному закону.Вчера Госдума на пленарном заседании единогласно ратифицировала договоры и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России.
https://ria.ru/20221003/tamozhnya-1821139676.html
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
херсонская область
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1b/1819911734_483:0:3214:2048_1920x0_80_0_0_54042e4f9425549986f2e41986de48ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
константин бахарев, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф, совет федерации рф, референдумы на освобожденных территориях, херсонская область , запорожская область
Константин Бахарев, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Совет Федерации РФ, Референдумы на освобожденных территориях, Херсонская область , Запорожская область
06:59 04.10.2022 (обновлено: 07:15 04.10.2022)
 
В Госдуме рассказали о сроках процедуры оформления статуса новых субъектов

Депутат ГД Бахарев: процедура оформления статуса новых субъектов займет несколько дней

© РИА Новости / Максим Захаров / Перейти в медиабанкУчастники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске
Участники флешмоба С Россией навсегДА у памятника Клименту Ворошилову в Луганске - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Максим Захаров
Перейти в медиабанк
Участники флешмоба "С Россией навсегДА" у памятника Клименту Ворошилову в Луганске. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт — РИА Новости. Юридическая процедура оформления конституционного статуса новых субъектов федерации займет несколько дней, ее планируется завершить на текущей неделе, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Константин Бахарев.

"Оформление конституционного статуса новых субъектов займет еще несколько дней. Работу планируется завершить на текущей неделе. Теперь федеральные конституционные законы должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать президент страны. После этого они будут опубликованы, вступят в силу и все юридические процедуры будут завершены", — отметил Бахарев.

Президент Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей 30 сентября подписали соглашения о включении новых территорий в состав России. После этого документы направили в Конституционный суд для проверки, вчера он признал их соответствующими Основному закону.
Вчера Госдума на пленарном заседании единогласно ратифицировала договоры и приняла федеральные конституционные законы о вхождении новых регионов в состав России.
Люди на митинге-концерте в честь вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в парке Левобережный в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
Вчера, 13:20
В ГД заявили о прекращении таможенного режима с новыми территориями
 
Константин БахаревРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаГосдума РФСовет Федерации РФРеферендумы на освобожденных территорияхХерсонская областьЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала