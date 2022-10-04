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Совфед рассмотрит законы о трудовых гарантиях мобилизованных
Совфед рассмотрит законы о трудовых гарантиях мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед рассмотрит законы о трудовых гарантиях мобилизованных
Совет Федерации во вторник рассмотрит законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T00:20
2022-10-04T00:20
2022-10-04T00:20
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации во вторник рассмотрит законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию.В соответствии с законами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.Сопутствующие поправки предлагается внести в законодательство о трудовых гарантиях госслужащих, мобилизованных или добровольно поступивших на военную службу.
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совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, россия, общество
Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
Совфед рассмотрит законы о трудовых гарантиях мобилизованных
Совет Федерации рассмотрит законы о трудовых гарантиях для мобилизованных граждан
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации во вторник рассмотрит законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию.
В соответствии с законами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.
Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.
Сопутствующие поправки предлагается внести в законодательство о трудовых гарантиях госслужащих, мобилизованных или добровольно поступивших на военную службу.