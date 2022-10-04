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Совфед рассмотрит законы о трудовых гарантиях мобилизованных

Совфед рассмотрит законы о трудовых гарантиях мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022

Совфед рассмотрит законы о трудовых гарантиях мобилизованных

Совет Федерации во вторник рассмотрит законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T00:20

2022-10-04T00:20

2022-10-04T00:20

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации во вторник рассмотрит законы о трудовых гарантиях для граждан, подпадающих под частичную мобилизацию.В соответствии с законами за мобилизованными для участия в спецоперации сотрудниками сохраняются рабочие места: после демобилизации военнослужащий сможет вернуться в ту же организацию и на ту же должность, где он трудился до поступления на военную службу по контракту или по мобилизации.Трудовой договор на время прохождения работником службы по мобилизации будет не расторгаться, а приостанавливаться. Действие трудового договора возобновляется в день выхода сотрудника на работу.Сопутствующие поправки предлагается внести в законодательство о трудовых гарантиях госслужащих, мобилизованных или добровольно поступивших на военную службу.

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2022

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совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, россия, общество