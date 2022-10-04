https://ria.ru/20221004/rekonstruktsiya-1821349135.html
Омский губернатор в Совфеде предложил программу по реконструкции домов
Омский губернатор в Совфеде предложил программу по реконструкции домов - РИА Новости, 04.10.2022
Омский губернатор в Совфеде предложил программу по реконструкции домов
Губернатор Омской области Александр Бурков предложил сенаторам и Минстрою России разработать отдельную программу по реконструкции многоквартирных домов серии... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:39
2022-10-04T10:39
2022-10-04T10:39
омская область
общество
александр бурков
валентина матвиенко
омская область
россия
омск
министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)
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ОМСК, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил сенаторам и Минстрою России разработать отдельную программу по реконструкции многоквартирных домов серии 1-335ПК, сообщает облправительство.В верхней палате Федерального собрания России 3-4 октября проходят Дни Омской области. Во вторник глава региона принял участие в "Открытом диалоге" с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным. Мероприятие провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Губернатор предложил рассмотреть возможность разработки отдельной программы по реконструкции домов серии 1-335ПК, которые требуют капремонта путем усиления несущих конструкций с последующим утеплением фасадов. В Омске 133 таких дома."Конструктивные решения, заложенные при строительстве этих домов в 50-60-х годах прошлого века, были рассчитаны на эксплуатацию до 25 лет. К настоящему времени узлы опирания несущих конструкций в таких домах уже исчерпали свой ресурс. Подчеркну, что с этой проблемой сталкиваются и в других городах России. Возможно, отдельная комплексная программа поможет решить ее", - сказал Бурков.Кроме того, Александр Бурков предложил внести изменения в Градостроительный кодекс России, чтобы включить частный сектор в программу комплексного развития территорийПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Минстрою РФ проработать все предложения и запросы, озвученные главой Омской области на "Открытом диалоге".
https://ria.ru/20221003/omsk-1821239889.html
https://ria.ru/20221003/omskaya-1821103145.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, александр бурков, валентина матвиенко, омская область, россия, омск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), совет федерации рф
Омская область , Общество, Александр Бурков, Валентина Матвиенко, Омская область, Россия, Омск, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России), Совет Федерации РФ
Омский губернатор в Совфеде предложил программу по реконструкции домов
Глава Омской области Бурков предложил разработать программу реконструкции домов 1-335ПК
ОМСК, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил сенаторам и Минстрою России разработать отдельную программу по реконструкции многоквартирных домов серии 1-335ПК, сообщает облправительство.
В верхней палате Федерального собрания России 3-4 октября проходят Дни Омской области. Во вторник глава региона принял участие в "Открытом диалоге" с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным. Мероприятие провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко
. Губернатор предложил рассмотреть возможность разработки отдельной программы по реконструкции домов серии 1-335ПК, которые требуют капремонта путем усиления несущих конструкций с последующим утеплением фасадов. В Омске
133 таких дома.
"Конструктивные решения, заложенные при строительстве этих домов в 50-60-х годах прошлого века, были рассчитаны на эксплуатацию до 25 лет. К настоящему времени узлы опирания несущих конструкций в таких домах уже исчерпали свой ресурс. Подчеркну, что с этой проблемой сталкиваются и в других городах России. Возможно, отдельная комплексная программа поможет решить ее", - сказал Бурков.
Кроме того, Александр Бурков предложил внести изменения в Градостроительный кодекс России, чтобы включить частный сектор в программу комплексного развития территорий
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Минстрою РФ проработать все предложения и запросы, озвученные главой Омской области на "Открытом диалоге".