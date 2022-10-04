https://ria.ru/20221004/rekonstruktsiya-1821349135.html

Омский губернатор в Совфеде предложил программу по реконструкции домов

Омский губернатор в Совфеде предложил программу по реконструкции домов - РИА Новости, 04.10.2022

Омский губернатор в Совфеде предложил программу по реконструкции домов

Губернатор Омской области Александр Бурков предложил сенаторам и Минстрою России разработать отдельную программу по реконструкции многоквартирных домов серии... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:39

2022-10-04T10:39

2022-10-04T10:39

омская область

общество

александр бурков

валентина матвиенко

омская область

россия

омск

министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии)

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ОМСК, 4 окт – РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков предложил сенаторам и Минстрою России разработать отдельную программу по реконструкции многоквартирных домов серии 1-335ПК, сообщает облправительство.В верхней палате Федерального собрания России 3-4 октября проходят Дни Омской области. Во вторник глава региона принял участие в "Открытом диалоге" с главой Минстроя РФ Иреком Файзуллиным. Мероприятие провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Губернатор предложил рассмотреть возможность разработки отдельной программы по реконструкции домов серии 1-335ПК, которые требуют капремонта путем усиления несущих конструкций с последующим утеплением фасадов. В Омске 133 таких дома."Конструктивные решения, заложенные при строительстве этих домов в 50-60-х годах прошлого века, были рассчитаны на эксплуатацию до 25 лет. К настоящему времени узлы опирания несущих конструкций в таких домах уже исчерпали свой ресурс. Подчеркну, что с этой проблемой сталкиваются и в других городах России. Возможно, отдельная комплексная программа поможет решить ее", - сказал Бурков.Кроме того, Александр Бурков предложил внести изменения в Градостроительный кодекс России, чтобы включить частный сектор в программу комплексного развития территорийПредседатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Минстрою РФ проработать все предложения и запросы, озвученные главой Омской области на "Открытом диалоге".

https://ria.ru/20221003/omsk-1821239889.html

https://ria.ru/20221003/omskaya-1821103145.html

омская область

россия

омск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, александр бурков, валентина матвиенко, омская область, россия, омск, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства рф (минстрой россии), совет федерации рф