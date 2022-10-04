https://ria.ru/20221004/referendum-1821392685.html

ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу

ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022

ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу

В дни проведения референдумов, которые прошли в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, сбиты семь самолётов украинской армии РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:08

2022-10-04T13:08

2022-10-04T13:08

специальная военная операция на украине

в мире

сергей шойгу

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В дни проведения референдумов, которые прошли в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, сбиты семь самолётов украинской армии и более 100 реактивных снарядов, включая HIMARS, спасены сотни жизней, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Во время избирательных мероприятий сбиты семь самолётов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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в мире, сергей шойгу, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф