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ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/referendum-1821392685.html
ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу
ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022
ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу
В дни проведения референдумов, которые прошли в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, сбиты семь самолётов украинской армии РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:08
2022-10-04T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В дни проведения референдумов, которые прошли в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, сбиты семь самолётов украинской армии и более 100 реактивных снарядов, включая HIMARS, спасены сотни жизней, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Во время избирательных мероприятий сбиты семь самолётов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
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россия
луганская народная республика
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в мире, сергей шойгу, россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Шойгу, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
13:08 04.10.2022
 
ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу

Шойгу: российские военные спасли сотни жизней в дни референдумов в освобожденных областях

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБюллетени во время подсчета голосов
Бюллетени во время подсчета голосов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
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Бюллетени во время подсчета голосов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В дни проведения референдумов, которые прошли в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, сбиты семь самолётов украинской армии и более 100 реактивных снарядов, включая HIMARS, спасены сотни жизней, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Во время избирательных мероприятий сбиты семь самолётов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
БТР-80 отдельного батальона материального обеспечения Воздушно-десантных войск в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
Сила в правде — и в тылу, и на фронте
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСергей ШойгуРоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы РФ
 
 
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