https://ria.ru/20221004/referendum-1821392685.html
ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу
ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу - РИА Новости, 04.10.2022
ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу
В дни проведения референдумов, которые прошли в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, сбиты семь самолётов украинской армии РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:08
2022-10-04T13:08
2022-10-04T13:08
специальная военная операция на украине
в мире
сергей шойгу
россия
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вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. В дни проведения референдумов, которые прошли в ЛНР, ДНР и на освобождённых территориях Херсонской и Запорожской областей, сбиты семь самолётов украинской армии и более 100 реактивных снарядов, включая HIMARS, спасены сотни жизней, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Во время избирательных мероприятий сбиты семь самолётов противника, 45 беспилотных летательных аппаратов, 109 реактивных снарядов HIMARS и "Ольха". Благодаря принятым мерам удалось спасти сотни жизней и обеспечить проведение референдумов", - сказал Шойгу на селекторном совещании.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Сергей Шойгу, Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы РФ
ВС России спасли сотни жизней при проведении референдумов, заявил Шойгу
Шойгу: российские военные спасли сотни жизней в дни референдумов в освобожденных областях