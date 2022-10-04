https://ria.ru/20221004/referendum-1821359267.html

Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров

Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2022

Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета Федерации, заявил, что прошедшие референдумы о вхождении в состав РФ республик Донбасса и... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:10

2022-10-04T11:10

2022-10-04T11:12

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета Федерации, заявил, что прошедшие референдумы о вхождении в состав РФ республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей в полной мере соответствуют принципам, закрепленным в уставе ООН.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Глава российского МИД отметил, что граждане республик и областей сделали свой осознанный выбор через право на самоопределение.Министр обратил внимание на то, что сама Украина фактически превратилась в агрессивное, тоталитарное государство, где принимаются дискриминационные законы, проводится насильственная украинизация, поощряется русофобия, массово ущемляются языковые, образовательные культурные и другие права человека."Сейчас реализуется сценарий, который продиктован самой жизнью, который опирается на свободное волеизъявление людей", - сказал Лавров журналистам.По словам Лаврова, "официальные лица страны уже не стесняются своей неонацистской сущности, открыто призывая к убийству русских людей по всюду в мире. Россия не могла не прийти на помощь многострадальному населению Донбасса и не встать на защиту жителей Запорожской, Херсонской областей от этого бесчеловеческого режима".

https://ria.ru/20221003/italiya-1821216655.html

https://ria.ru/20221004/lavrov-1821350309.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сергей лавров, владимир путин, херсонская область , донбасс, россия, оон, совет федерации рф, в мире