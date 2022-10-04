11:10 04.10.2022 (обновлено: 11:12 04.10.2022)
Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что референдумы в полной мере соответствуют принципам устава ООН
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета Федерации, заявил, что прошедшие референдумы о вхождении в состав РФ республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей в полной мере соответствуют принципам, закрепленным в уставе ООН.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
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Глава российского МИД отметил, что граждане республик и областей сделали свой осознанный выбор через право на самоопределение.
"Такой шаг в полной мере соответствует принципу равноправия и самоопределения народов, которое закреплен в Уставе ООН, в Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН и во многих других документах", - заявил Лавров.
Министр обратил внимание на то, что сама Украина фактически превратилась в агрессивное, тоталитарное государство, где принимаются дискриминационные законы, проводится насильственная украинизация, поощряется русофобия, массово ущемляются языковые, образовательные культурные и другие права человека.
"При поддержке властей законодательно насаждается идеология нацизма, этническая религиозная нетерпимость", - добавил он.
"Сейчас реализуется сценарий, который продиктован самой жизнью, который опирается на свободное волеизъявление людей", - сказал Лавров журналистам.
По словам Лаврова, "официальные лица страны уже не стесняются своей неонацистской сущности, открыто призывая к убийству русских людей по всюду в мире. Россия не могла не прийти на помощь многострадальному населению Донбасса и не встать на защиту жителей Запорожской, Херсонской областей от этого бесчеловеческого режима".