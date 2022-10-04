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Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2022
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Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров
Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров - РИА Новости, 04.10.2022
Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров
Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета Федерации, заявил, что прошедшие референдумы о вхождении в состав РФ республик Донбасса и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:10
2022-10-04T11:12
сергей лавров
владимир путин
херсонская область
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета Федерации, заявил, что прошедшие референдумы о вхождении в состав РФ республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей в полной мере соответствуют принципам, закрепленным в уставе ООН.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Глава российского МИД отметил, что граждане республик и областей сделали свой осознанный выбор через право на самоопределение.Министр обратил внимание на то, что сама Украина фактически превратилась в агрессивное, тоталитарное государство, где принимаются дискриминационные законы, проводится насильственная украинизация, поощряется русофобия, массово ущемляются языковые, образовательные культурные и другие права человека."Сейчас реализуется сценарий, который продиктован самой жизнью, который опирается на свободное волеизъявление людей", - сказал Лавров журналистам.По словам Лаврова, "официальные лица страны уже не стесняются своей неонацистской сущности, открыто призывая к убийству русских людей по всюду в мире. Россия не могла не прийти на помощь многострадальному населению Донбасса и не встать на защиту жителей Запорожской, Херсонской областей от этого бесчеловеческого режима".
https://ria.ru/20221003/italiya-1821216655.html
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сергей лавров, владимир путин, херсонская область , донбасс, россия, оон, совет федерации рф, в мире
Сергей Лавров, Владимир Путин, Херсонская область , Донбасс, Россия, ООН, Совет Федерации РФ, В мире
11:10 04.10.2022 (обновлено: 11:12 04.10.2022)
 
Референдумы соответствуют принципам устава ООН, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что референдумы в полной мере соответствуют принципам устава ООН

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в медиабанкЧлены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в медиабанк
Члены избирательной комиссии во время подсчета голосов по итогам референдумов по вопросу вхождения в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей на избирательном участке в Белгороде. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в ходе заседания Совета Федерации, заявил, что прошедшие референдумы о вхождении в состав РФ республик Донбасса и Запорожской и Херсонской областей в полной мере соответствуют принципам, закрепленным в уставе ООН.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Посол России в Италии Сергей Разов - РИА Новости, 1920, 03.10.2022
3 октября, 17:01
Посол России в Риме отверг заявления МИД Италии о референдумах
Глава российского МИД отметил, что граждане республик и областей сделали свой осознанный выбор через право на самоопределение.
"Такой шаг в полной мере соответствует принципу равноправия и самоопределения народов, которое закреплен в Уставе ООН, в Декларации 1970 года о принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с Уставом ООН и во многих других документах", - заявил Лавров.
Министр обратил внимание на то, что сама Украина фактически превратилась в агрессивное, тоталитарное государство, где принимаются дискриминационные законы, проводится насильственная украинизация, поощряется русофобия, массово ущемляются языковые, образовательные культурные и другие права человека.
"При поддержке властей законодательно насаждается идеология нацизма, этническая религиозная нетерпимость", - добавил он.
"Сейчас реализуется сценарий, который продиктован самой жизнью, который опирается на свободное волеизъявление людей", - сказал Лавров журналистам.
По словам Лаврова, "официальные лица страны уже не стесняются своей неонацистской сущности, открыто призывая к убийству русских людей по всюду в мире. Россия не могла не прийти на помощь многострадальному населению Донбасса и не встать на защиту жителей Запорожской, Херсонской областей от этого бесчеловеческого режима".
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Сергей ЛавровВладимир ПутинХерсонская областьДонбассРоссияООНСовет Федерации РФВ мире
 
 
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