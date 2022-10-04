"Настал час расплаты": в Италии обвинили ЕС в ошибках по отношению к России
Замглавреда Il Giornale Порро заявил о наступлении часа расплаты ЕС по газу из России
Газодобывающее предприятие. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России, заявил в колонке заместитель главного редактора Giornale Никола Порро.
"К сожалению, для нас настал час расплаты. У нас физически меньше газа, чем нам нужно. А тот объем, который у нас будет, дорого обойдется. В скором времени мы должны решить, что нам делать с нормированием. С такими заоблачными ценами рынок беспощаден: убивает тех, кто больше потребляет", — написал журналист.
При этом даже после начала российской спецоперации Брюссель не предпринял адекватных действий, чтобы решить газовый вопрос, указал Порро.
"До настоящего времени Европа гналась за несбыточными мечтами. Она ничего не сделала, но, хуже всего, пообещала такие ограничения на цены, которые на самом деле не могла установить", — объяснил заместитель главреда.
Он подчеркнул, что Брюссель уже никак не может повлиять на ситуацию из-за монопольного положения России на газовом рынке ЕС.
Журналист указал, что Италия нет возможности заместить голубое топливо, ранее закупавшееся у Москвы, несмотря на заключенные контракты с другими поставщиками. Кроме того, из-за нехватки газа возникнут проблем с электроэнергией, недостаток которой нельзя решить с помощью солнечных панелей.
"Муниципальные предприятия в безысходности. Недавно в интервью директор Iren (энергетическая компания. — Прим. ред.) Джанни Армани заявил, что если раньше его компания получала 70 процентов газа по контрактам, то сейчас только 40 процентов. Если быть предельно ясными, газа не хватает или же никто не верит в то, что его будет достаточно в следующие месяцы", — добавил Порро.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
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