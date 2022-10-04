https://ria.ru/20221004/rasplata-1821312845.html

"Настал час расплаты": в Италии обвинили ЕС в ошибках по отношению к России

"Настал час расплаты": в Италии обвинили ЕС в ошибках по отношению к России - РИА Новости, 04.10.2022

"Настал час расплаты": в Италии обвинили ЕС в ошибках по отношению к России

Для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России, заявил в колонке заместитель... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T04:05

2022-10-04T04:05

2022-10-04T04:05

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европа

италия

евросоюз

в мире

никола порро

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Для Евросоюза настал час расплаты из-за непродуманной политики в энергетической сфере и зависимости от поставок газа из России, заявил в колонке заместитель главного редактора Giornale Никола Порро.Он отметил, что энергокризис начался еще в октябре 2021 года и не был связан с событиями на Украине. Однако тогда Европа предпочитала не замечать проблем.При этом даже после начала российской спецоперации Брюссель не предпринял адекватных действий, чтобы решить газовый вопрос, указал Порро."До настоящего времени Европа гналась за несбыточными мечтами. Она ничего не сделала, но, хуже всего, пообещала такие ограничения на цены, которые на самом деле не могла установить", — объяснил заместитель главреда.Он подчеркнул, что Брюссель уже никак не может повлиять на ситуацию из-за монопольного положения России на газовом рынке ЕС.Журналист указал, что Италия нет возможности заместить голубое топливо, ранее закупавшееся у Москвы, несмотря на заключенные контракты с другими поставщиками. Кроме того, из-за нехватки газа возникнут проблем с электроэнергией, недостаток которой нельзя решить с помощью солнечных панелей.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20221003/gretsiya-1821135191.html

https://ria.ru/20221001/gaz-1820872343.html

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россия, европа, италия, евросоюз, в мире, никола порро