https://ria.ru/20221004/putin-1821452653.html
Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"
Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 04.10.2022
Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"
Президент России Владимир Путин 5 октября в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:14
2022-10-04T15:14
2022-10-04T15:16
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 октября в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого октября, в День учителя, Владимир Путин в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". В этот же день в Москве пройдет третий тур финального этапа конкурса, который определит победителя – Учителя года России – 2022", - говорится в сообщении.Отмечается, что во встрече с президентом также примут участие школьные преподаватели – финалисты телевизионного шоу "Классная тема!".
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Владимир Путин, Россия, Москва, Учитель года 2022, Образование - Общество, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Учитель года России
15:14 04.10.2022 (обновлено: 15:16 04.10.2022)
Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"
Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года"