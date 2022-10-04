https://ria.ru/20221004/putin-1821452653.html

Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"

Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 04.10.2022

Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"

Президент России Владимир Путин 5 октября в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:14

2022-10-04T15:14

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 октября в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого октября, в День учителя, Владимир Путин в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". В этот же день в Москве пройдет третий тур финального этапа конкурса, который определит победителя – Учителя года России – 2022", - говорится в сообщении.Отмечается, что во встрече с президентом также примут участие школьные преподаватели – финалисты телевизионного шоу "Классная тема!".

https://ria.ru/20221004/putin-1821347253.html

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