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Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 04.10.2022
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Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"
Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года" - РИА Новости, 04.10.2022
Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"
Президент России Владимир Путин 5 октября в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T15:14
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владимир путин
россия
москва
учитель года 2022
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 октября в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля."Пятого октября, в День учителя, Владимир Путин в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". В этот же день в Москве пройдет третий тур финального этапа конкурса, который определит победителя – Учителя года России – 2022", - говорится в сообщении.Отмечается, что во встрече с президентом также примут участие школьные преподаватели – финалисты телевизионного шоу "Классная тема!".
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владимир путин, россия, москва, учитель года 2022, образование - общество, общество, социальный навигатор, сн_образование, учитель года россии
Владимир Путин, Россия, Москва, Учитель года 2022, Образование - Общество, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Учитель года России
15:14 04.10.2022 (обновлено: 15:16 04.10.2022)
 
Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами конкурса "Учитель года"

Путин в среду по видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами конкурса "Учитель года"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 октября в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года", сообщает пресс-служба Кремля.
"Пятого октября, в День учителя, Владимир Путин в режиме видеосвязи встретится с лауреатами и финалистами Всероссийского конкурса "Учитель года". В этот же день в Москве пройдет третий тур финального этапа конкурса, который определит победителя – Учителя года России – 2022", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во встрече с президентом также примут участие школьные преподаватели – финалисты телевизионного шоу "Классная тема!".
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии подписания договоров о вхождении в РФ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей состоялась в Кремле - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 10:34
Путин призвал уделять особое внимание безопасности детей из новых регионов
 
Владимир ПутинРоссияМоскваУчитель года 2022Образование - ОбществоОбществоСоциальный навигаторСН_ОбразованиеУчитель года России
 
 
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