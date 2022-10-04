https://ria.ru/20221004/proekt-1821553229.html

Проект СУЭК "20 лет роста и созидания" признан лучшим в российском ТЭК

Проект СУЭК "20 лет роста и созидания" признан лучшим в российском ТЭК - РИА Новости, 04.10.2022

Проект СУЭК "20 лет роста и созидания" признан лучшим в российском ТЭК

Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем престижной премии "КонТЭКст" в основной номинации "Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:23

2022-10-04T20:23

2022-10-04T20:23

новости суэк

сергей григорьев

сибирская угольная энергетическая компания

россия

экономика

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем престижной премии "КонТЭКст" в основной номинации "Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности", сообщает пресс-служба СУЭК.Награда вручена компании за масштабный социо-культурный проект "20 лет роста и создания", приуроченный к 20-летию СУЭК, отмечавшемуся в 2021 году.Ежегодная премия "КонТЭКст" проводится при поддержке министерства энергетики РФ, Совета Федерации, Государственной думы, РАСО и Союза журналистов России и выявляет лучшие коммуникационные практики в российском ТЭК. В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, лучшие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений. В этом году на премию претендовали более 150 работ от компаний ТЭК и промышленного блока.Компания ознаменовала двадцатилетие компании множеством мероприятий и добрых дел для тех, без кого была бы немыслима история компании: сотрудников, их семей, жителей территорий, сказал заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев. Он выразил уверенность в том, что компания будет и дальше вместе стабильно расти, развиваться, становиться лучше и сильнее.

https://ria.ru/20220809/suek-1808305346.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

сергей григорьев, сибирская угольная энергетическая компания, россия, экономика