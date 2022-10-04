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Проект СУЭК "20 лет роста и созидания" признан лучшим в российском ТЭК - РИА Новости, 04.10.2022
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Проект СУЭК "20 лет роста и созидания" признан лучшим в российском ТЭК
Проект СУЭК "20 лет роста и созидания" признан лучшим в российском ТЭК - РИА Новости, 04.10.2022
Проект СУЭК "20 лет роста и созидания" признан лучшим в российском ТЭК
Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем престижной премии "КонТЭКст" в основной номинации "Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T20:23
2022-10-04T20:23
новости суэк
сергей григорьев
сибирская угольная энергетическая компания
россия
экономика
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем престижной премии "КонТЭКст" в основной номинации "Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности", сообщает пресс-служба СУЭК.Награда вручена компании за масштабный социо-культурный проект "20 лет роста и создания", приуроченный к 20-летию СУЭК, отмечавшемуся в 2021 году.Ежегодная премия "КонТЭКст" проводится при поддержке министерства энергетики РФ, Совета Федерации, Государственной думы, РАСО и Союза журналистов России и выявляет лучшие коммуникационные практики в российском ТЭК. В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, лучшие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений. В этом году на премию претендовали более 150 работ от компаний ТЭК и промышленного блока.Компания ознаменовала двадцатилетие компании множеством мероприятий и добрых дел для тех, без кого была бы немыслима история компании: сотрудников, их семей, жителей территорий, сказал заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев. Он выразил уверенность в том, что компания будет и дальше вместе стабильно расти, развиваться, становиться лучше и сильнее.
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сергей григорьев, сибирская угольная энергетическая компания, россия, экономика
Новости СУЭК, Сергей Григорьев, Сибирская угольная энергетическая компания, Россия, Экономика
20:23 04.10.2022
 

Проект СУЭК "20 лет роста и созидания" признан лучшим в российском ТЭК

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем престижной премии "КонТЭКст" в основной номинации "Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности", сообщает пресс-служба СУЭК.
Награда вручена компании за масштабный социо-культурный проект "20 лет роста и создания", приуроченный к 20-летию СУЭК, отмечавшемуся в 2021 году.
Ежегодная премия "КонТЭКст" проводится при поддержке министерства энергетики РФ, Совета Федерации, Государственной думы, РАСО и Союза журналистов России и выявляет лучшие коммуникационные практики в российском ТЭК. В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, лучшие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений. В этом году на премию претендовали более 150 работ от компаний ТЭК и промышленного блока.
Компания ознаменовала двадцатилетие компании множеством мероприятий и добрых дел для тех, без кого была бы немыслима история компании: сотрудников, их семей, жителей территорий, сказал заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев. Он выразил уверенность в том, что компания будет и дальше вместе стабильно расти, развиваться, становиться лучше и сильнее.
Молодежная команда СУЭК стала призером Горной школы-2022 - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 13:54
Молодежная команда СУЭК стала призером "Горной школы"-2022
 
Новости СУЭКСергей ГригорьевСибирская угольная энергетическая компанияРоссияЭкономика
 
 
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