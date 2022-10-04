Проект СУЭК "20 лет роста и созидания" признан лучшим в российском ТЭК
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сибирская угольная энергетическая компания стала победителем престижной премии "КонТЭКст" в основной номинации "Лучшие коммуникационные проекты компаний ТЭК и промышленности", сообщает пресс-служба СУЭК.
Награда вручена компании за масштабный социо-культурный проект "20 лет роста и создания", приуроченный к 20-летию СУЭК, отмечавшемуся в 2021 году.
Ежегодная премия "КонТЭКст" проводится при поддержке министерства энергетики РФ, Совета Федерации, Государственной думы, РАСО и Союза журналистов России и выявляет лучшие коммуникационные практики в российском ТЭК. В жюри конкурса входят признанные лидеры коммуникаций топливно-энергетического комплекса, лучшие независимые эксперты коммуникационной отрасли, представители профессиональных ассоциаций, союзов и объединений. В этом году на премию претендовали более 150 работ от компаний ТЭК и промышленного блока.
Компания ознаменовала двадцатилетие компании множеством мероприятий и добрых дел для тех, без кого была бы немыслима история компании: сотрудников, их семей, жителей территорий, сказал заместитель генерального директора СУЭК Сергей Григорьев. Он выразил уверенность в том, что компания будет и дальше вместе стабильно расти, развиваться, становиться лучше и сильнее.
9 августа, 13:54Молодежная команда СУЭК стала призером "Горной школы"-2022