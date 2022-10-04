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МИД России вызвал посла Казахстана из-за невысылки украинского дипломата

МИД России вызвал посла Казахстана из-за невысылки украинского дипломата - РИА Новости, 04.10.2022

МИД России вызвал посла Казахстана из-за невысылки украинского дипломата

Посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом в Астане Петром Врублевским, сообщила... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T19:45

2022-10-04T19:45

2022-10-04T20:20

казахстан

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мид казахстана

ермек кошербаев

мария захарова

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом в Астане Петром Врублевским, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором украинский дипломат заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Как позднее сообщила пресс-служба МИД Казахстана, Врублевского вызвали во внешнеполитическое ведомство республики, ему выразили протест из-за его высказываний. В начале сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей.Как отметила Захарова, Москва возмущена развитием ситуации вокруг скандально "убывшего" в Киев посла Украины. По ее словам, несмотря на заверения Астаны о том, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в сжатые сроки и "никогда не вернется", обещания выполнены не были.Россия рассчитывает, что Казахстан, "следуя не только духу союзнических отношений, но и букве собственного законодательства — статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до семи лет лишения свободы за разжигание национальной розни", не пойдет на поводу у киевских властей и примет меры для скорейшей окончательной высылки Врублевского.Вместе с тем ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров заявлял, что Астана не выдвигала требований о выдворении посла Украины за слова о русских, отметив, что Врублевский находится в отпуске.Украинские политические и общественные деятели не раз выступали с русофобскими высказываниями. Так, например, мэр Днепра Борис Филатов, говоря о россиянах, призывал "убивать этих нелюдей" по всему миру, а журналист телеканала "Крым 24" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к геноциду русских и убийству детей россиян.

https://ria.ru/20220919/kanada-1817930443.html

https://ria.ru/20220804/norvegiya-1807184800.html

https://ria.ru/20220524/politiki-1790241648.html

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