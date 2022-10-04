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МИД России вызвал посла Казахстана из-за невысылки украинского дипломата - РИА Новости, 04.10.2022
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МИД России вызвал посла Казахстана из-за невысылки украинского дипломата
МИД России вызвал посла Казахстана из-за невысылки украинского дипломата - РИА Новости, 04.10.2022
МИД России вызвал посла Казахстана из-за невысылки украинского дипломата
Посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом в Астане Петром Врублевским, сообщила... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T19:45
2022-10-04T20:20
казахстан
россия
в мире
украина
мид казахстана
ермек кошербаев
мария захарова
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом в Астане Петром Врублевским, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором украинский дипломат заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Как позднее сообщила пресс-служба МИД Казахстана, Врублевского вызвали во внешнеполитическое ведомство республики, ему выразили протест из-за его высказываний. В начале сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей.Как отметила Захарова, Москва возмущена развитием ситуации вокруг скандально "убывшего" в Киев посла Украины. По ее словам, несмотря на заверения Астаны о том, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в сжатые сроки и "никогда не вернется", обещания выполнены не были.Россия рассчитывает, что Казахстан, "следуя не только духу союзнических отношений, но и букве собственного законодательства — статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до семи лет лишения свободы за разжигание национальной розни", не пойдет на поводу у киевских властей и примет меры для скорейшей окончательной высылки Врублевского.Вместе с тем ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров заявлял, что Астана не выдвигала требований о выдворении посла Украины за слова о русских, отметив, что Врублевский находится в отпуске.Украинские политические и общественные деятели не раз выступали с русофобскими высказываниями. Так, например, мэр Днепра Борис Филатов, говоря о россиянах, призывал "убивать этих нелюдей" по всему миру, а журналист телеканала "Крым 24" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к геноциду русских и убийству детей россиян.
https://ria.ru/20220919/kanada-1817930443.html
https://ria.ru/20220804/norvegiya-1807184800.html
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казахстан, россия, в мире, украина, мид казахстана, ермек кошербаев, мария захарова
Казахстан, Россия, В мире, Украина, МИД Казахстана, Ермек Кошербаев, Мария Захарова
19:45 04.10.2022 (обновлено: 20:20 04.10.2022)
 
МИД России вызвал посла Казахстана из-за невысылки украинского дипломата

МИД России вызвал посла Казахстана из-за невысылки украинского дипломата Врублевского

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Посла Казахстана Ермека Кошербаева вызвали в Министерство иностранных дел России из-за ситуации с украинским послом в Астане Петром Врублевским, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
Ранее в социальных сетях появилось видео, на котором украинский дипломат заявил, что киевский режим старается убить как можно больше русских. Как позднее сообщила пресс-служба МИД Казахстана, Врублевского вызвали во внешнеполитическое ведомство республики, ему выразили протест из-за его высказываний. В начале сентября в СМИ появилась информация, что посол покинул Казахстан по требованию властей.
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Как отметила Захарова, Москва возмущена развитием ситуации вокруг скандально "убывшего" в Киев посла Украины. По ее словам, несмотря на заверения Астаны о том, что Врублевский безвозвратно покинет Казахстан в сжатые сроки и "никогда не вернется", обещания выполнены не были.
"Данный персонаж вновь объявился в столице Казахстана, причем явно не для того, чтобы просто собрать вещи и забрать семью. Не таясь, он посещает дипломатические приемы в качестве главы дипмиссии. Ввиду вышеуказанных обстоятельств 4 октября в МИД России был вызван посол Республики Казахстан Кошербаев, которому было заявлено о категорической неприемлемости подобной ситуации", заявила она.
Россия рассчитывает, что Казахстан, "следуя не только духу союзнических отношений, но и букве собственного законодательства статья 147 Уголовного кодекса Республики Казахстан предусматривает до семи лет лишения свободы за разжигание национальной розни", не пойдет на поводу у киевских властей и примет меры для скорейшей окончательной высылки Врублевского.
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Вместе с тем ранее официальный представитель внешнеполитического ведомства Казахстана Айбек Смадияров заявлял, что Астана не выдвигала требований о выдворении посла Украины за слова о русских, отметив, что Врублевский находится в отпуске.
Украинские политические и общественные деятели не раз выступали с русофобскими высказываниями. Так, например, мэр Днепра Борис Филатов, говоря о россиянах, призывал "убивать этих нелюдей" по всему миру, а журналист телеканала "Крым 24" Фахрудин Шарафмал в прямом эфире процитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призвал к геноциду русских и убийству детей россиян.
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КазахстанРоссияВ миреУкраинаМИД КазахстанаЕрмек КошербаевМария Захарова
 
 
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