https://ria.ru/20221004/pomosch-1821531636.html

Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады

Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады - РИА Новости, 04.10.2022

Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады

Семьи мобилизованных жителей Калужской области будут освобождены от платы за детские сады с 1 октября, заявил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T18:50

2022-10-04T18:50

2022-10-04T18:51

специальная военная операция на украине

общество

владислав шапша

владимир путин

сергей шойгу

калужская область

россия

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/119440/66/1194406631_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_669985c62303e2f828ac113a09e4d8eb.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Семьи мобилизованных жителей Калужской области будут освобождены от платы за детские сады с 1 октября, заявил губернатор региона Владислав Шапша."Семьи мобилизованных жителей Калужской области освобождены от платы за детские сады. Школьное питание для их детей также становится бесплатным. Поручил главам муниципалитетов и министру образования Калужской области принять соответствующие решения и обеспечить эти меры поддержки с 1 октября", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221004/vyplaty-1821520665.html

калужская область

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, владислав шапша, владимир путин, сергей шойгу, калужская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии