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Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады
Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады - РИА Новости, 04.10.2022
Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады
Семьи мобилизованных жителей Калужской области будут освобождены от платы за детские сады с 1 октября, заявил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:50
2022-10-04T18:51
специальная военная операция на украине
общество
владислав шапша
владимир путин
сергей шойгу
калужская область
россия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Семьи мобилизованных жителей Калужской области будут освобождены от платы за детские сады с 1 октября, заявил губернатор региона Владислав Шапша."Семьи мобилизованных жителей Калужской области освобождены от платы за детские сады. Школьное питание для их детей также становится бесплатным. Поручил главам муниципалитетов и министру образования Калужской области принять соответствующие решения и обеспечить эти меры поддержки с 1 октября", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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общество, владислав шапша, владимир путин, сергей шойгу, калужская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Общество, Владислав Шапша, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Калужская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России
18:50 04.10.2022 (обновлено: 18:51 04.10.2022)
 
Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады

Семьи мобилизованных жителей Калужской области освободят от платы за детсады с 1 октября

© РИА Новости / Светлана Тарасова / Перейти в медиабанкШоссе Р92 на въезде в Калугу
Шоссе Р92 на въезде в Калугу - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Светлана Тарасова
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Шоссе Р92 на въезде в Калугу. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Семьи мобилизованных жителей Калужской области будут освобождены от платы за детские сады с 1 октября, заявил губернатор региона Владислав Шапша.
"Семьи мобилизованных жителей Калужской области освобождены от платы за детские сады. Школьное питание для их детей также становится бесплатным. Поручил главам муниципалитетов и министру образования Калужской области принять соответствующие решения и обеспечить эти меры поддержки с 1 октября", - написал Шапша в своем Telegram-канале.
Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Мужчины, призванный на военную службу в ходе частичной мобилизации - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 18:09Специальная военная операция на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВладислав ШапшаВладимир ПутинСергей ШойгуКалужская областьРоссияУкраинаЧастичная мобилизация в России
 
 
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