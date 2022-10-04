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Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады
Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады - РИА Новости, 04.10.2022
Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады
Семьи мобилизованных жителей Калужской области будут освобождены от платы за детские сады с 1 октября, заявил губернатор региона Владислав Шапша. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:50
2022-10-04T18:50
2022-10-04T18:51
специальная военная операция на украине
общество
владислав шапша
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сергей шойгу
калужская область
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ЯРОСЛАВЛЬ, 4 окт – РИА Новости. Семьи мобилизованных жителей Калужской области будут освобождены от платы за детские сады с 1 октября, заявил губернатор региона Владислав Шапша."Семьи мобилизованных жителей Калужской области освобождены от платы за детские сады. Школьное питание для их детей также становится бесплатным. Поручил главам муниципалитетов и министру образования Калужской области принять соответствующие решения и обеспечить эти меры поддержки с 1 октября", - написал Шапша в своем Telegram-канале.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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18:50 04.10.2022 (обновлено: 18:51 04.10.2022)
Семьи мобилизованных жителей Калужской области не будут платить за детсады
Семьи мобилизованных жителей Калужской области освободят от платы за детсады с 1 октября