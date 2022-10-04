https://ria.ru/20221004/otsrochka-1821450250.html

Шойгу поручил довести военкоматам разъяснения по отсрочкам

Шойгу поручил довести военкоматам разъяснения по отсрочкам - РИА Новости, 04.10.2022

Шойгу поручил довести военкоматам разъяснения по отсрочкам

Министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по отсрочкам в рамках... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:08

2022-10-04T15:08

2022-10-04T17:28

безопасность

сергей шойгу

россия

вооруженные силы рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Министр обороны Сергей Шойгу поручил Генштабу довести до председателей призывных комиссий и военных комиссаров исчерпывающие разъяснения по отсрочкам в рамках частичной мобилизации, сообщило Минобороны в Telegram-канале."Прежде всего <...> это касается обучающихся по очной и очно-заочной формам обучения среднего и высшего профессионального образования в государственных и коммерческих образовательных организациях, научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые", — говорится в публикации по итогам селекторного совещания министра с руководством вооруженных сил.Генштаб уже подготовил подробные разъяснения по отсрочкам для сотрудников оборонно-промышленного комплекса, аккредитованных IT-компаний, предприятий связи и СМИ, а также некоторых финансовых и банковских организаций.Также Шойгу указал на необходимость довести до военкоматов разъяснения по отсрочкам для родителей детей с тяжелыми неизлечимыми заболеваниями или трех детей, один из которых инвалид.Генштаб в соответствии с поручением министра должен в полном объеме обеспечивать мобилизованных необходимыми вещами и исключать нарушение прав граждан в ходе частичной мобилизации.Как указал глава Минобороны, в вооруженные силы прибыли уже более 200 тысяч человек.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. В свою очередь, Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

https://radiosputnik.ria.ru/20221001/mobilizatsiya-1820802166.html

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821056502.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, сергей шойгу, россия, вооруженные силы рф, частичная мобилизация в россии