https://ria.ru/20221004/odkb-1821415540.html

Премьер Киргизии обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ

Премьер Киргизии обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ - РИА Новости, 04.10.2022

Премьер Киргизии обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем обвинил Таджикистан... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:05

2022-10-04T14:05

2022-10-04T14:05

в мире

акылбек жапаров

киргизия

таджикистан

армения

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/15/1818349724_0:18:3170:1801_1920x0_80_0_0_6aaae557bf3c319e2f683df054dcc6e7.jpg

БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского кабмина, во вторник в ходе встречи генсек и премьер обсудили вопросы региональной безопасности. Вместе с тем Жапаров проинформировал собеседника о недавнем обострении на границе Киргизии и Таджикистана. По его словам, в приграничных киргизских селах в результате боестолкновений разрушены объекты гражданской и социальной инфраструктуры: повреждены 12 школ, 11 детских садов, 612 домов практически полностью сожжены.Жапаров заявил, что Киргизия "всегда была, есть и будет сторонницей разрешения всех вопросов исключительно мирным путем". "Это наша неизменная позиция. Однако мы не допустим посягательств на нашу территориальную целостность и суверенитет. Нам не нужно чужого, но свое мы не отдадим. Подобные противоправные и деструктивные действия таджикской стороны подрывают авторитет нашей общей организации", - цитирует главу кабмина его пресс-служба.Премьер рассказал, что гражданское общество в Киргизии "обоснованно задается вопросом, о какой коллективной безопасности может идти речь, когда внутри организации между государствами-членами происходят вооруженные конфликты и идут боестолкновения".В свою очередь Зась выразил соболезнования в связи с последними событиями на границе двух стран, отметив, что подобные трагедии не должны повторяться в будущем. "Генеральный секретарь ОДКБ высоко оценил явную нацеленность кыргызской стороны решать вопросы мирным путем", - добавили в пресс-службе киргизского кабмина.Отмечается, что Зась проинформировал Жапарова о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, планируемой в Армении.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.

https://ria.ru/20220925/kirgiziya-1819328450.html

https://ria.ru/20220925/dogovor-1819318257.html

https://ria.ru/20220925/tadzhikistan-1819363383.html

киргизия

таджикистан

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, акылбек жапаров, киргизия, таджикистан, армения, одкб