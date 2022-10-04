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Премьер Киргизии обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ - РИА Новости, 04.10.2022
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Премьер Киргизии обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ
Премьер Киргизии обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ - РИА Новости, 04.10.2022
Премьер Киргизии обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ
Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем обвинил Таджикистан... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:05
2022-10-04T14:05
в мире
акылбек жапаров
киргизия
таджикистан
армения
одкб
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БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского кабмина, во вторник в ходе встречи генсек и премьер обсудили вопросы региональной безопасности. Вместе с тем Жапаров проинформировал собеседника о недавнем обострении на границе Киргизии и Таджикистана. По его словам, в приграничных киргизских селах в результате боестолкновений разрушены объекты гражданской и социальной инфраструктуры: повреждены 12 школ, 11 детских садов, 612 домов практически полностью сожжены.Жапаров заявил, что Киргизия "всегда была, есть и будет сторонницей разрешения всех вопросов исключительно мирным путем". "Это наша неизменная позиция. Однако мы не допустим посягательств на нашу территориальную целостность и суверенитет. Нам не нужно чужого, но свое мы не отдадим. Подобные противоправные и деструктивные действия таджикской стороны подрывают авторитет нашей общей организации", - цитирует главу кабмина его пресс-служба.Премьер рассказал, что гражданское общество в Киргизии "обоснованно задается вопросом, о какой коллективной безопасности может идти речь, когда внутри организации между государствами-членами происходят вооруженные конфликты и идут боестолкновения".В свою очередь Зась выразил соболезнования в связи с последними событиями на границе двух стран, отметив, что подобные трагедии не должны повторяться в будущем. "Генеральный секретарь ОДКБ высоко оценил явную нацеленность кыргызской стороны решать вопросы мирным путем", - добавили в пресс-службе киргизского кабмина.Отмечается, что Зась проинформировал Жапарова о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, планируемой в Армении.Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
https://ria.ru/20220925/kirgiziya-1819328450.html
https://ria.ru/20220925/dogovor-1819318257.html
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в мире, акылбек жапаров, киргизия, таджикистан, армения, одкб
В мире, Акылбек Жапаров, Киргизия, Таджикистан, Армения, ОДКБ
14:05 04.10.2022
 
Премьер Киргизии обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ

Премьер Киргизии Акылбек Жапаров обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ

© РИА Новости / Игорь Егоров / Перейти в медиабанкКиргизские военнослужащие в селе Максат на киргизско-таджикской границе
Киргизские военнослужащие в селе Максат на киргизско-таджикской границе - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Игорь Егоров
Перейти в медиабанк
Киргизские военнослужащие в селе Максат на киргизско-таджикской границе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БИШКЕК, 4 окт - РИА Новости. Премьер Киргизии Акылбек Жапаров в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности Станиславом Засем обвинил Таджикистан в подрыве авторитета ОДКБ.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе главы киргизского кабмина, во вторник в ходе встречи генсек и премьер обсудили вопросы региональной безопасности. Вместе с тем Жапаров проинформировал собеседника о недавнем обострении на границе Киргизии и Таджикистана. По его словам, в приграничных киргизских селах в результате боестолкновений разрушены объекты гражданской и социальной инфраструктуры: повреждены 12 школ, 11 детских садов, 612 домов практически полностью сожжены.
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Киргизия и Таджикистан договорились убрать погранзаставы в зоне конфликта
Жапаров заявил, что Киргизия "всегда была, есть и будет сторонницей разрешения всех вопросов исключительно мирным путем". "Это наша неизменная позиция. Однако мы не допустим посягательств на нашу территориальную целостность и суверенитет. Нам не нужно чужого, но свое мы не отдадим. Подобные противоправные и деструктивные действия таджикской стороны подрывают авторитет нашей общей организации", - цитирует главу кабмина его пресс-служба.
Премьер рассказал, что гражданское общество в Киргизии "обоснованно задается вопросом, о какой коллективной безопасности может идти речь, когда внутри организации между государствами-членами происходят вооруженные конфликты и идут боестолкновения".
В свою очередь Зась выразил соболезнования в связи с последними событиями на границе двух стран, отметив, что подобные трагедии не должны повторяться в будущем. "Генеральный секретарь ОДКБ высоко оценил явную нацеленность кыргызской стороны решать вопросы мирным путем", - добавили в пресс-службе киргизского кабмина.
Отмечается, что Зась проинформировал Жапарова о ходе подготовки к очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ, планируемой в Армении.
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Киргизия и Таджикистан подписали договор о прекращении конфликтов
Масштабные боестолкновения на границе Киргизии и Таджикистана начались утром 16 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром 17 сентября периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру. Киргизская сторона сообщила о 63 погибших и 198 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений. Таджикистан заявил о 41 погибшем и 30 пострадавших.
Двадцать пятого сентября представители Киргизии и Таджикистана подписали протокол об урегулировании ситуации, в котором договорились прекратить конфликты на границе и ускорить процесс делимитации и демаркации госграницы. Также, согласно документу, стороны условились законсервировать по четыре пограничных пункта с каждой из сторон в тех местах, где чаще всего происходили конфликты.
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В миреАкылбек ЖапаровКиргизияТаджикистанАрменияОДКБ
 
 
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