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В парламенте Армении призвали к осторожности в вопросе выхода из ОДКБ - РИА Новости, 04.10.2022
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В парламенте Армении призвали к осторожности в вопросе выхода из ОДКБ
В парламенте Армении призвали к осторожности в вопросе выхода из ОДКБ - РИА Новости, 04.10.2022
В парламенте Армении призвали к осторожности в вопросе выхода из ОДКБ
Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал к осмотрительности на фоне разговоров о возможном выходе из ОДКБ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:44
2022-10-04T13:44
в мире
никол пашинян
армения
россия
азербайджан
одкб
совет федерации рф
владимир путин
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ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал к осмотрительности на фоне разговоров о возможном выходе из ОДКБ.В ряде армянских СМИ и соцсетях звучит критика в адрес Организации Договора о коллективной безопасности из-за подходов этой структуры в связи с столкновениями на армяно-азербайджанской границе. Ранее Симонян выражал недовольство позицией РФ и ОДКБ по поводу ситуации на границе с Азербайджаном, несмотря на значительные усилия, предпринятые ими по урегулированию армяно-азербайджанского вопроса, в том числе в ходе последнего обострения.В ходе брифинга во вторник Симоняна спросили, не пора ли Армении выйти из ОДКБ. "Я не хочу отвечать на этот вопрос, так как очень возможно, что ОДКБ вообще примет решение уйти из Армении. Если эта структура не выступает с должной реакцией, я остаюсь при своем мнении, что мы должны обстоятельно подумать... Но это не так просто: делать быстрые, резкие движения, не поняв, как поступать дальше", - сказал спикер.Он также сообщил, что в рамках планируемого 9 октября в Москве визита будет обсуждать вопросы, связанные с ОДКБ, договором о взаимной помощи, "по которому Армения обратилась и пока нет ответа, даже отрицательного".В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
https://ria.ru/20220919/predlozheniya-1817986570.html
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в мире, никол пашинян, армения, россия, азербайджан, одкб, совет федерации рф, владимир путин
В мире, Никол Пашинян, Армения, Россия, Азербайджан, ОДКБ, Совет Федерации РФ, Владимир Путин
13:44 04.10.2022
 
В парламенте Армении призвали к осторожности в вопросе выхода из ОДКБ

Спикер парламента Армении Симонян призвал к осторожности из-за разговоров о выходе из ОДКБ

© Фото : Организация Договора о коллективной безопасностиГенеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в рамках работы Миссии Организации в Армении посетил приграничный район Вайоцдзорской области на границе с Азербайджаном
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в рамках работы Миссии Организации в Армении посетил приграничный район Вайоцдзорской области на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Организация Договора о коллективной безопасности
Генеральный секретарь ОДКБ Станислав Зась в рамках работы Миссии Организации в Армении посетил приграничный район Вайоцдзорской области на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 4 окт – РИА Новости. Спикер парламента Армении Ален Симонян призвал к осмотрительности на фоне разговоров о возможном выходе из ОДКБ.
В ряде армянских СМИ и соцсетях звучит критика в адрес Организации Договора о коллективной безопасности из-за подходов этой структуры в связи с столкновениями на армяно-азербайджанской границе. Ранее Симонян выражал недовольство позицией РФ и ОДКБ по поводу ситуации на границе с Азербайджаном, несмотря на значительные усилия, предпринятые ими по урегулированию армяно-азербайджанского вопроса, в том числе в ходе последнего обострения.
Граница Армении и Азербайджана - РИА Новости, 1920, 19.09.2022
19 сентября, 21:12
Представители ОДКБ в Армении подготовили предложения по деэскалации
В ходе брифинга во вторник Симоняна спросили, не пора ли Армении выйти из ОДКБ. "Я не хочу отвечать на этот вопрос, так как очень возможно, что ОДКБ вообще примет решение уйти из Армении. Если эта структура не выступает с должной реакцией, я остаюсь при своем мнении, что мы должны обстоятельно подумать... Но это не так просто: делать быстрые, резкие движения, не поняв, как поступать дальше", - сказал спикер.
Он также сообщил, что в рамках планируемого 9 октября в Москве визита будет обсуждать вопросы, связанные с ОДКБ, договором о взаимной помощи, "по которому Армения обратилась и пока нет ответа, даже отрицательного".
В ночь на 13 сентября на армяно-азербайджанской границе вспыхнули боевые действия, стороны обвинили друг друга в начале обострения. В Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли приграничные территории Армении – Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую, Сюникскую области (связывает Армению с Ираном) с применением артиллерии и беспилотников. К Карабаху эти территории отношения не имеют. В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. МИД Азербайджана обвинил Армению в намерении сорвать мирный процесс. Обе стороны сообщили о потерях среди своих военных.
К утру стороны договорились о прекращении огня. Как заявил РИА Новости глава международного комитета Совета федерации Григорий Карасин, перемирия на границе Армении и Азербайджана удалось добиться благодаря усилиям России - в том числе после разговора президента РФ Владимира Путина и премьера Армении Никола Пашиняна и работы российского МИД. Совет коллективной безопасности ОДКБ достиг договоренности направить в Армению миссию во главе с генсеком организации Станиславом Засем.
Флаги государств, входящих в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) перед заседанием Комитета секретарей советов безопасности в Ереване - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
27 сентября, 15:42
В ОДКБ объяснили, почему генсек организации не встретился с Пашиняном
 
В миреНикол ПашинянАрменияРоссияАзербайджанОДКБСовет Федерации РФВладимир Путин
 
 
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