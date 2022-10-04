https://ria.ru/20221004/muzyka-1821434583.html

В регионах пройдет Всероссийская Декада народной музыки

В регионах пройдет Всероссийская Декада народной музыки - РИА Новости, 04.10.2022

В регионах пройдет Всероссийская Декада народной музыки

Всероссийская Декада народной музыки пройдет в октябре в регионах страны, сообщается на сайте министерства культуры. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T15:05

2022-10-04T15:05

2022-10-04T17:37

культура

новости культуры

александр цыганков

россия

ульяновск

магадан

новосибирская государственная филармония

музыка

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Всероссийская Декада народной музыки пройдет в октябре в регионах страны, сообщается на сайте министерства культуры.Девиз мероприятия — "Звучат народные инструменты России". Событие объединит сотни коллективов и исполнителей: профессиональные и любительские оркестры, ансамбли, дирижеров и композиторов.Откроется Декада в Ульяновске. В программе концерты, круглый стол и мастер-классы. На одной сцене с Ульяновским государственным губернаторским оркестром русских народных инструментов выступят лучшие детские, молодежные и взрослые любительские коллективы области. Столицей мероприятия в Дальневосточном федеральном округе станет Магадан. С 13 по 15 октября там сыграют инструменталисты из Бурятии, Якутии, Камчатского, Приморского, Хабаровского краев и других регионов. Вместе с Магаданским русским оркестром областной филармонии участники акции выступят на главной сцене области и в поселке Палатка. Мастер-класс для музыкантов проведет народный артист России Александр Цыганков. Еще один центр — Новосибирск. События запланированы на 20-22 октября с участием солистов и коллективов регионов округа, а также Академического оркестра русских народных инструментов Новосибирской государственной филармонии."С 23 по 25 октября в четырех городах Тверской области пройдут мероприятия заключительного этапа Всероссийского фестиваля-конкурса оркестров и ансамблей национальных инструментов народов России "Многоликая Россия",— говорится в сообщении.Завершит декаду VIII Всероссийский фестиваль народной музыки "Играй, рожок!" в Обнинске.

https://ria.ru/20220919/muzyka-1817974241.html

https://ria.ru/20221001/muzyka-1820711833.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, александр цыганков, россия, ульяновск, магадан, новосибирская государственная филармония, музыка, республика бурятия, камчатский край, республика саха (якутия), приморский край, хабаровский край, новосибирск, тверская область, обнинск