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Карелия выполнила задание по частичной мобилизации
Карелия выполнила задание по частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
Карелия выполнила задание по частичной мобилизации
Карелия выполнила задание по частичной мобилизации в регионе, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:27
2022-10-04T14:27
2022-10-04T14:56
специальная военная операция на украине
артур парфенчиков
владимир путин
сергей шойгу
украина
россия
частичная мобилизация в россии
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Карелия выполнила задание по частичной мобилизации в регионе, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Карелия выполнила задание по частичной мобилизации, поставленное президентом РФ. Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы!", - написал он в своем Telegram-канале.Парфенчиков отметил, что продолжают работать оперативная группа по рассмотрению жалоб и медкомиссии. "По результатам обращений некоторых ребят отправляем домой. Поэтому возможны ротации - на их место призываются граждане из запаса. Таков порядок", - сообщил глава Карелии.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
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РИА Новости
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артур парфенчиков, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии
Специальная военная операция на Украине, Артур Парфенчиков, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Украина, Россия, Частичная мобилизация в России
14:27 04.10.2022 (обновлено: 14:56 04.10.2022)
Карелия выполнила задание по частичной мобилизации
Глава Карелии Парфенчиков: республика выполнила задание по частичной мобилизации