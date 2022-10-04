https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821430501.html

Карелия выполнила задание по частичной мобилизации

Карелия выполнила задание по частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022

Карелия выполнила задание по частичной мобилизации

Карелия выполнила задание по частичной мобилизации в регионе, сообщил глава республики Артур Парфенчиков. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:27

2022-10-04T14:27

2022-10-04T14:56

специальная военная операция на украине

артур парфенчиков

владимир путин

сергей шойгу

украина

россия

частичная мобилизация в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 окт - РИА Новости. Карелия выполнила задание по частичной мобилизации в регионе, сообщил глава республики Артур Парфенчиков."Карелия выполнила задание по частичной мобилизации, поставленное президентом РФ. Благодарю всех, кто проявил мужество и отправился к месту службы!", - написал он в своем Telegram-канале.Парфенчиков отметил, что продолжают работать оперативная группа по рассмотрению жалоб и медкомиссии. "По результатам обращений некоторых ребят отправляем домой. Поэтому возможны ротации - на их место призываются граждане из запаса. Таков порядок", - сообщил глава Карелии.Указом президента РФ Владимира Путина с 21 сентября в России объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

украина

россия

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артур парфенчиков, владимир путин, сергей шойгу, украина, россия, частичная мобилизация в россии