https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821334594.html
В Астраханской области создали рабочую группу по вопросам мобилизации
В Астраханской области создали рабочую группу по вопросам мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
В Астраханской области создали рабочую группу по вопросам мобилизации
Рабочую группу по вопросам законности призыва и соблюдения требований к проведению частичной мобилизации создали в Астраханской области, сообщила администрация... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T09:40
2022-10-04T09:40
2022-10-04T09:49
игорь бабушкин
сергей шойгу
астраханская область
россия
украина
частичная мобилизация в россии
безопасность
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Рабочую группу по вопросам законности призыва и соблюдения требований к проведению частичной мобилизации создали в Астраханской области, сообщила администрация губернатора региона."Группа работает в рамках созданного по поручению губернатора Игоря Бабушкина оперштаба по частичной мобилизации и призвана дать исчерпывающие и юридически грамотные ответы на вопросы граждан, связанные с мобилизацией", - говорится в сообщении. В группу, в частности, вошли члены регионального правительства, представители правового блока органов исполнительной власти, уполномоченный по правам человека в области, руководитель управления по работе с обращениями граждан, руководители структур по вопросам мобилизационной подготовки.Первое заседание группы провела полномочный представитель губернатора в Думе Астраханской области и представительных органах муниципальных образований – министр Астраханской области Виктория Гурьянова. Она подчеркнула, что главная задача рабочей группы – аккумулировать обращения, поступающие на горячую линию "122", в Центр управления регионом, в управление по работе с обращениями граждан и аппарат омбудсмена для организации дальнейшего взаимодействия структур.На повторяющиеся вопросы готовятся типовые ответы, которые специалисты этих каналов связи будут давать гражданам. Сложные вопросы, требующие правовой проработки, будут направляться в рабочую группу, которая будет координировать межведомственное взаимодействие, в том числе с военкоматом, для их решения. Кроме того, помощь в рамках своей компетенции будет оказывать прокуратура.Предполагается, что информация по вопросам частичной мобилизации будет поступать в рабочую группу ежедневно около полудня, по итогам минувших суток. Однако, если будут вопросы, требующие экстренного ответа, группа возьмет их в работу сразу же, не дожидаясь отчетного времени следующего дня. "Мы готовы к любому формату работы. Наша задача – оперативно, грамотно и объективно отвечать на вопросы граждан, которые нуждаются в правовой помощи по вопросам частичной мобилизации. Ответ должен быть понятным, чтобы после этого вопросов не возникало", - приводятся в сообщении слова Гурьяновой.В Астраханской области с 22 сентября работает горячая линия "122" по вопросам частичной мобилизации. На линию поступило свыше трех тысяч звонков. Актуальная информация также размещается на сайте Объясняем.рф. Кроме того, вопросы, связанные с частичной мобилизацией, можно адресовать в соцсетях Центру управления регионом, письменно – в управление по работе с обращениями граждан и аппарат уполномоченного по правам человека.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221003/stavropole-1821297526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь бабушкин, сергей шойгу, астраханская область, россия, украина, частичная мобилизация в россии, безопасность
Игорь Бабушкин, Сергей Шойгу, Астраханская область, Россия, Украина, Частичная мобилизация в России, Безопасность
09:40 04.10.2022 (обновлено: 09:49 04.10.2022)
В Астраханской области создали рабочую группу по вопросам мобилизации
В Астраханской области создали группу по вопросам призыва и частичной мобилизации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 окт - РИА Новости. Рабочую группу по вопросам законности призыва и соблюдения требований к проведению частичной мобилизации создали в Астраханской области, сообщила администрация губернатора региона.
"Группа работает в рамках созданного по поручению губернатора Игоря Бабушкина
оперштаба по частичной мобилизации и призвана дать исчерпывающие и юридически грамотные ответы на вопросы граждан, связанные с мобилизацией", - говорится в сообщении. В группу, в частности, вошли члены регионального правительства, представители правового блока органов исполнительной власти, уполномоченный по правам человека в области, руководитель управления по работе с обращениями граждан, руководители структур по вопросам мобилизационной подготовки.
Первое заседание группы провела полномочный представитель губернатора в Думе Астраханской области и представительных органах муниципальных образований – министр Астраханской области Виктория Гурьянова. Она подчеркнула, что главная задача рабочей группы – аккумулировать обращения, поступающие на горячую линию "122", в Центр управления регионом, в управление по работе с обращениями граждан и аппарат омбудсмена для организации дальнейшего взаимодействия структур.
На повторяющиеся вопросы готовятся типовые ответы, которые специалисты этих каналов связи будут давать гражданам. Сложные вопросы, требующие правовой проработки, будут направляться в рабочую группу, которая будет координировать межведомственное взаимодействие, в том числе с военкоматом, для их решения. Кроме того, помощь в рамках своей компетенции будет оказывать прокуратура.
Предполагается, что информация по вопросам частичной мобилизации будет поступать в рабочую группу ежедневно около полудня, по итогам минувших суток. Однако, если будут вопросы, требующие экстренного ответа, группа возьмет их в работу сразу же, не дожидаясь отчетного времени следующего дня. "Мы готовы к любому формату работы. Наша задача – оперативно, грамотно и объективно отвечать на вопросы граждан, которые нуждаются в правовой помощи по вопросам частичной мобилизации. Ответ должен быть понятным, чтобы после этого вопросов не возникало", - приводятся в сообщении слова Гурьяновой.
В Астраханской области с 22 сентября работает горячая линия "122" по вопросам частичной мобилизации. На линию поступило свыше трех тысяч звонков. Актуальная информация также размещается на сайте Объясняем.рф. Кроме того, вопросы, связанные с частичной мобилизацией, можно адресовать в соцсетях Центру управления регионом, письменно – в управление по работе с обращениями граждан и аппарат уполномоченного по правам человека.
В России
указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу
, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине
. Будут призваны 300 тысяч человек, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.