Рейтинг@Mail.ru
Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/mobilizatsiya-1821321153.html
Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке
Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке - РИА Новости, 04.10.2022
Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке
Мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации на полигоне в Новосибирской области начали интенсивную подготовку, сообщила пресс-служба Центрального... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T08:10
2022-10-04T09:43
здоровье - общество
владимир путин
сергей шойгу
новосибирская область
россия
украина
центральный военный округ
частичная мобилизация в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821223129_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_1352fc1a43aee17970a737221665f23c.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 окт — РИА Новости. Мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации на полигоне в Новосибирской области начали интенсивную подготовку, сообщила пресс-служба Центрального военного округа."Прибывшие в центр формирования и слаживания подразделений мобилизованные граждане приступили к отработке различных тактических приемов. Под руководством опытных инструкторов мобилизованные граждане выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов, совершенствуют навыки метания гранат. Учебные мишени имитируют живую силу и технику условного противника", — говорится в пресс-релизе.Также на полигоне проходят практические занятия по оказанию первой медицинской помощи раненым.Накануне мобилизованным на специальной церемонии вручили стрелковое оружие.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
новосибирская область
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/03/1821223129_41:0:2772:2048_1920x0_80_0_0_d8af1447d88cf24faf70348f0ede1ecc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
здоровье - общество, владимир путин, сергей шойгу, новосибирская область, россия, украина, центральный военный округ, частичная мобилизация в россии, общество
Здоровье - Общество, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Новосибирская область, Россия, Украина, Центральный военный округ, Частичная мобилизация в России, Общество
08:10 04.10.2022 (обновлено: 09:43 04.10.2022)
 
Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке

Сибирские мобилизованные приступили к боевому слаживанию и огневой подготовке

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкВоеннослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Военнослужащий из числа мобилизованных проходит обучение на военных сборах. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 4 окт — РИА Новости. Мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации на полигоне в Новосибирской области начали интенсивную подготовку, сообщила пресс-служба Центрального военного округа.
"Прибывшие в центр формирования и слаживания подразделений мобилизованные граждане приступили к отработке различных тактических приемов. Под руководством опытных инструкторов мобилизованные граждане выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов, совершенствуют навыки метания гранат. Учебные мишени имитируют живую силу и технику условного противника", — говорится в пресс-релизе.
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
2 октября, 11:14Инфографика
Какое наказание ждет уклонистов от мобилизации
Инфографика
Посмотреть
Также на полигоне проходят практические занятия по оказанию первой медицинской помощи раненым.
Накануне мобилизованным на специальной церемонии вручили стрелковое оружие.
Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.
 
Здоровье - ОбществоВладимир ПутинСергей ШойгуНовосибирская областьРоссияУкраинаЦентральный военный округЧастичная мобилизация в РоссииОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала