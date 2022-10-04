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Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке

Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке - РИА Новости, 04.10.2022

Мобилизованные в Сибири приступили к боевому слаживанию и подготовке

Мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации на полигоне в Новосибирской области начали интенсивную подготовку, сообщила пресс-служба Центрального... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T08:10

2022-10-04T08:10

2022-10-04T09:43

здоровье - общество

владимир путин

сергей шойгу

новосибирская область

россия

украина

центральный военный округ

частичная мобилизация в россии

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НОВОСИБИРСК, 4 окт — РИА Новости. Мобилизованные в ходе объявленной частичной мобилизации на полигоне в Новосибирской области начали интенсивную подготовку, сообщила пресс-служба Центрального военного округа."Прибывшие в центр формирования и слаживания подразделений мобилизованные граждане приступили к отработке различных тактических приемов. Под руководством опытных инструкторов мобилизованные граждане выполняют боевые стрельбы из автоматов и пулеметов Калашникова, а также гранатометов, совершенствуют навыки метания гранат. Учебные мишени имитируют живую силу и технику условного противника", — говорится в пресс-релизе.Также на полигоне проходят практические занятия по оказанию первой медицинской помощи раненым.Накануне мобилизованным на специальной церемонии вручили стрелковое оружие.Президент Владимир Путин 21 сентября своим указом объявил в России частичную мобилизацию. Он сообщил, что призывать будут военнослужащих запаса с опытом военной службы, имеющих востребованные в войсках военно-учетные специальности. Министр обороны Сергей Шойгу уточнил, что планируется призвать до 300 тысяч человек.

новосибирская область

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украина

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