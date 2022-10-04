03:20 04.10.2022 (обновлено: 03:28 04.10.2022)
Илон Маск ответил Зеленскому на слова о поддержке Украины и России
Илон Маск ответил Владимиру Зеленскому в Twitter, призвав избежать угрозы всему миру
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил Владимиру Зеленскому в Twitter, призвав избежать великой угрозы всему миру из-за конфликта с Россией.
В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.
В ответ на его публикации Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится – "тот, который поддерживает Украину или Россию".
"Я все еще очень поддерживаю Украину, но убежден, что массовая эскалация войны приведет к великому ущербу для Украины и, возможно, для мира", - написал Маск в комментарии к публикации Зеленского.
Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова Маска касательно Украины, отметив, что он "достоин внеочередного офицерского звания", но "рано расшифровался".
Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь заявил, что Маск своим планом по разрешению ситуации на Украине рвет все шаблоны политики президента США Джо Байдена.