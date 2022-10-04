https://ria.ru/20221004/mask-1821311754.html

Илон Маск ответил Зеленскому на слова о поддержке Украины и России

Илон Маск ответил Зеленскому на слова о поддержке Украины и России - РИА Новости, 04.10.2022

Илон Маск ответил Зеленскому на слова о поддержке Украины и России

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил Владимиру Зеленскому в Twitter, призвав избежать великой угрозы всему миру из-за конфликта с... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T03:20

2022-10-04T03:20

2022-10-04T03:28

в мире

илон маск

дмитрий медведев

украина

россия

сша

twitter

оон

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0c/1592732901_0:174:3072:1902_1920x0_80_0_0_8a1da79e1d9b7b76e0c0587f4b2e4f0a.jpg

ВАШИНГТОН, 4 окт – РИА Новости. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск ответил Владимиру Зеленскому в Twitter, призвав избежать великой угрозы всему миру из-за конфликта с Россией.В понедельник Маск написал, что сомневается в возможности победы Украины в случае полномасштабной войны с Россией, и призвал стороны к миру. Он также предложил свое видение урегулирования конфликта на Украине. План предполагает "повторное голосование в аннексированных регионах под наблюдением ООН", сохранение Крыма "формальной частью России, как это было с 1783 года (до ошибки Хрущева)", гарантии водоснабжения Крыма и нейтральный статус Украины.В ответ на его публикации Зеленский запустил опрос среди пользователей, интересуясь, какой Илон Маск им больше нравится – "тот, который поддерживает Украину или Россию".Ранее замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев с иронией прокомментировал слова Маска касательно Украины, отметив, что он "достоин внеочередного офицерского звания", но "рано расшифровался".Руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь заявил, что Маск своим планом по разрешению ситуации на Украине рвет все шаблоны политики президента США Джо Байдена.

https://ria.ru/20221003/mask-1821302366.html

https://ria.ru/20221003/mask-1821295692.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, илон маск, дмитрий медведев, украина, россия, сша, twitter, оон, лдпр, леонид слуцкий (политик)