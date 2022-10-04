https://ria.ru/20221004/mali-1821394453.html
Путин провел телефонный разговор с главой Республики Мали
Путин провел телефонный разговор с главой Республики Мали - РИА Новости, 04.10.2022
Путин провел телефонный разговор с главой Республики Мали
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:13
2022-10-04T13:13
2022-10-04T13:50
политика
владимир путин
ассими гойта
россия
мали
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении."Владимир Путин пригласил Ассими Гойту принять участие во втором саммите Россия-Африка, проведение которого запланировано летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220920/mali-1818098127.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, владимир путин, ассими гойта, россия, мали
Политика, Владимир Путин, Ассими Гойта, Россия, Мали
13:13 04.10.2022 (обновлено: 13:50 04.10.2022)
Путин провел телефонный разговор с главой Республики Мали
Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Гойтой