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Путин провел телефонный разговор с главой Республики Мали - РИА Новости, 04.10.2022
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Путин провел телефонный разговор с главой Республики Мали
Путин провел телефонный разговор с главой Республики Мали - РИА Новости, 04.10.2022
Путин провел телефонный разговор с главой Республики Мали
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:13
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политика
владимир путин
ассими гойта
россия
мали
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля."По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении."Владимир Путин пригласил Ассими Гойту принять участие во втором саммите Россия-Африка, проведение которого запланировано летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
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политика, владимир путин, ассими гойта, россия, мали
Политика, Владимир Путин, Ассими Гойта, Россия, Мали
13:13 04.10.2022 (обновлено: 13:50 04.10.2022)
 
Путин провел телефонный разговор с главой Республики Мали

Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Гойтой

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой, сообщила пресс-служба Кремля.
"По инициативе малийской стороны состоялся телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с президентом переходного периода Республики Мали Ассими Гойтой. Обсуждены актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, в том числе в торгово-экономической сфере", - говорится в сообщении.
"Владимир Путин пригласил Ассими Гойту принять участие во втором саммите Россия-Африка, проведение которого запланировано летом 2023 года в Санкт-Петербурге. Условлено о продолжении контактов", - говорится в сообщении.
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