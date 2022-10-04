https://ria.ru/20221004/magate-1821555311.html

Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев, а затем Москву

Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев, а затем Москву - РИА Новости, 04.10.2022

Гендиректор МАГАТЭ на этой неделе посетит Киев, а затем Москву

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем Москву на этой неделе в рамках продолжения консультаций о... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T20:33

2022-10-04T20:33

2022-10-04T21:21

киев

москва

магатэ

рафаэль гросси

в мире

энергодар

запорожская аэс

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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ВЕНА, 4 окт - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси посетит Киев, а затем Москву на этой неделе в рамках продолжения консультаций о создании зоны ядерной безопасности и защиты вокруг Запорожской АЭС, заявили во вторник в агентстве."Генеральный директор Гросси отправится в Киев, а затем в Москву позже на этой неделе, чтобы продолжить свои консультации, направленные на согласование и введение зоны ядерной безопасности и защиты вокруг ЗАЭС как можно скорее", - говорится в заявлении.Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе – на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. С марта она находится под охраной российских военных. В МИД РФ подчеркивали, что этот шаг является оправданным во избежание предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.В начале сентября на ЗАЭС прибыла миссия МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси. Глава делегации "Росатома" и сотрудники станции провели по ее территории делегацию МАГАТЭ и показали участки станции, пострадавшие при обстрелах украинских войск. Два сотрудника МАГАТЭ остались на ЗАЭС на постоянной основе. По итогам визита миссии МАГАТЭ опубликовало доклад, в котором подтвердила факт обстрелов ЗАЭС.

https://ria.ru/20221004/zaes-1821372725.html

https://ria.ru/20221002/magate-1820972817.html

киев

москва

энергодар

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