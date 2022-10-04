Рейтинг@Mail.ru
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
https://ria.ru/20221004/luna-1821423506.html
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне - РИА Новости, 04.10.2022
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне
Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:18
2022-10-04T14:22
наука
россия
космос - риа наука
юрий борисов (роскосмос)
луна
роскосмос
институт космических исследований
российская академия наук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802394389_0:87:3048:1802_1920x0_80_0_0_35289c8073db6f569dc813ca210a58fb.jpg
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", - сказал он, выступая на Днях космической науки в Институте космических исследований РАН.
https://ria.ru/20221004/luna-1821329388.html
россия
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0e/1802394389_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_3c225bf78a3d1ef7931ff9c2a110cee7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), луна, роскосмос, институт космических исследований, российская академия наук
Наука, Россия, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Луна, Роскосмос, Институт космических исследований, Российская академия наук
14:18 04.10.2022 (обновлено: 14:22 04.10.2022)
 
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне

Глава "Роскосмоса" Борисов: российские космонавты смогут высадиться на Луне к 2030 году

© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкЛуна
Луна - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Луна. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.
"В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", - сказал он, выступая на Днях космической науки в Институте космических исследований РАН.
Сотрудник НПО имени С. А. Лавочкина у космического аппарата КА Луна-25 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 09:15
Для станции "Луна-25" придумают альтернативную схему посадки
 
НаукаРоссияКосмос - РИА НаукаЮрий Борисов (Роскосмос)ЛунаРоскосмосИнститут космических исследованийРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала