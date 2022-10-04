https://ria.ru/20221004/luna-1821423506.html
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне - РИА Новости, 04.10.2022
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне
Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:18
2022-10-04T14:18
2022-10-04T14:22
наука
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", - сказал он, выступая на Днях космической науки в Институте космических исследований РАН.
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россия, космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), луна, роскосмос, институт космических исследований, российская академия наук
Наука, Россия, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Луна, Роскосмос, Институт космических исследований, Российская академия наук
14:18 04.10.2022 (обновлено: 14:22 04.10.2022)
Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне
Глава "Роскосмоса" Борисов: российские космонавты смогут высадиться на Луне к 2030 году