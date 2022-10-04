https://ria.ru/20221004/luna-1821423506.html

Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне

Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне - РИА Новости, 04.10.2022

Борисов рассказал, когда российские космонавты высадятся на Луне

Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:18

2022-10-04T14:18

2022-10-04T14:22

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Россия будет готова к высадке космонавтов на Луну к 2030 году, заявил во вторник глава "Роскосмоса" Юрий Борисов."В рамках лунной программы мы готовим к отправке на Луну автоматический посадочный аппарат "Луна-25". За ним последуют "Луна-26", 27, 28, и к 2030 году мы будем технологически готовы к высадке на Луну российских космонавтов", - сказал он, выступая на Днях космической науки в Институте космических исследований РАН.

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