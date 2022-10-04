https://ria.ru/20221004/lukashenko-1821380631.html

Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна мобилизация

Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна мобилизация - РИА Новости, 04.10.2022

Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна мобилизация

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что в республике нет необходимости объявлять мобилизацию. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:25

2022-10-04T12:25

2022-10-04T12:49

в мире

александр лукашенко

белоруссия

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МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что в республике нет необходимости объявлять мобилизацию.Глава государства проводит во вторник в минобороны совещание по военной безопасности."Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", - цитирует Лукашенко сайт белорусского лидера."Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне", - заявил глава государства.При этом Лукашенко напомнил, что в стране "четырежды как минимум, уже в пятый раз, наверное", модернизируют вооруженные силы, "приспосабливая к той обстановке, которая складывается". Он добавил, что Минск делает соответствующие выводы и извлекает уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html

https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818877673.html

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в мире, александр лукашенко, белоруссия