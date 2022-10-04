Рейтинг@Mail.ru
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна мобилизация - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/lukashenko-1821380631.html
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна мобилизация
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна мобилизация - РИА Новости, 04.10.2022
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна мобилизация
Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что в республике нет необходимости объявлять мобилизацию. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:25
2022-10-04T12:49
в мире
александр лукашенко
белоруссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:3012:1695_1920x0_80_0_0_f6d47ca263aa129c5c0af60012b78235.jpg
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что в республике нет необходимости объявлять мобилизацию.Глава государства проводит во вторник в минобороны совещание по военной безопасности."Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", - цитирует Лукашенко сайт белорусского лидера."Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне", - заявил глава государства.При этом Лукашенко напомнил, что в стране "четырежды как минимум, уже в пятый раз, наверное", модернизируют вооруженные силы, "приспосабливая к той обстановке, которая складывается". Он добавил, что Минск делает соответствующие выводы и извлекает уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете.В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821379549.html
https://ria.ru/20220923/mobilizatsiya-1818877673.html
белоруссия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819470104_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f6542ec5faa61858d6e2e97c900f4bd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, александр лукашенко, белоруссия
В мире, Александр Лукашенко, Белоруссия
12:25 04.10.2022 (обновлено: 12:49 04.10.2022)
 
Лукашенко заявил, что Белоруссии не нужна мобилизация

Лукашенко заявил, что в Белоруссии нет необходимости объявлять мобилизацию

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 4 окт – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко вновь подчеркнул, что в республике нет необходимости объявлять мобилизацию.
Глава государства проводит во вторник в минобороны совещание по военной безопасности.
Белорусские пограничники на белорусско-украинской границе в Гомельской области - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
Вчера, 12:20
Лукашенко обвинил Украину в провокациях на границе с Белоруссией
"Начинают хвататься за разного рода поводы: Россия объявила мобилизацию, значит, в Беларуси завтра объявят мобилизацию. Еще раз подчеркиваю: нам нет необходимости объявлять мобилизацию. К счастью, войны на территории Беларуси нет", - цитирует Лукашенко сайт белорусского лидера.
"Я уже несколько раз говорил, еще раз подчеркну: недавно один на свеклу похожий мерзавец выступал под титрами "Лукашенко готовится к войне". Абсолютно точно. Сколько я служу президентом, столько я готовлюсь к войне. И не я придумал: "Если хочешь мира, готовься к войне", - заявил глава государства.
При этом Лукашенко напомнил, что в стране "четырежды как минимум, уже в пятый раз, наверное", модернизируют вооруженные силы, "приспосабливая к той обстановке, которая складывается". Он добавил, что Минск делает соответствующие выводы и извлекает уроки из тех войн и конфликтов, которые происходили и происходят на планете.
В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, она нужна для контроля линии соприкосновения в 1 тысячу километров и освобожденных территорий на Украине. В ходе мобилизации будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов, это чуть более 1% от общего мобилизационного ресурса РФ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 11:18
Лукашенко отверг возможность мобилизации в Белоруссии
 
В миреАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала