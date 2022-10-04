https://ria.ru/20221004/lnr-1821381182.html
Пасечник подписал закон о ратификации договора о вхождении ЛНР в Россию
Пасечник подписал закон о ратификации договора о вхождении ЛНР в Россию - РИА Новости, 04.10.2022
Пасечник подписал закон о ратификации договора о вхождении ЛНР в Россию
Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о принятии республики в состав России, документ опубликован на сайте главы ЛНР. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:27
2022-10-04T12:27
2022-10-04T12:34
луганская народная республика
леонид пасечник
россия
в мире
украина
луганская область
лнр
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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о принятии республики в состав России, документ опубликован на сайте главы ЛНР.Ранее Народный совет ЛНР ратифицировал договор с Россией о принятии республики в РФ и образовании в составе России нового субъекта.
https://ria.ru/20221004/ukraina-1821367075.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, леонид пасечник, россия, в мире, украина, луганская область, лнр
Луганская Народная Республика, Леонид Пасечник, Россия, В мире, Украина, Луганская область, ЛНР
12:27 04.10.2022 (обновлено: 12:34 04.10.2022)
Пасечник подписал закон о ратификации договора о вхождении ЛНР в Россию
Глава ЛНР Пасечник подписал закон о ратификации договора о вхождении республики в Россию