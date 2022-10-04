https://ria.ru/20221004/lnr-1821381182.html

Пасечник подписал закон о ратификации договора о вхождении ЛНР в Россию

Пасечник подписал закон о ратификации договора о вхождении ЛНР в Россию - РИА Новости, 04.10.2022

Пасечник подписал закон о ратификации договора о вхождении ЛНР в Россию

Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о принятии республики в состав России, документ опубликован на сайте главы ЛНР. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:27

2022-10-04T12:27

2022-10-04T12:34

луганская народная республика

леонид пасечник

россия

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луганская область

лнр

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ЛУГАНСК, 4 окт - РИА Новости. Глава ЛНР Леонид Пасечник подписал закон о ратификации договора о принятии республики в состав России, документ опубликован на сайте главы ЛНР.Ранее Народный совет ЛНР ратифицировал договор с Россией о принятии республики в РФ и образовании в составе России нового субъекта.

https://ria.ru/20221004/ukraina-1821367075.html

луганская народная республика

россия

украина

луганская область

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

луганская народная республика, леонид пасечник, россия, в мире, украина, луганская область, лнр