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Совфед одобрил закон о принятии ЛНР в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
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Совфед одобрил закон о принятии ЛНР в состав России
Совфед одобрил закон о принятии ЛНР в состав России - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед одобрил закон о принятии ЛНР в состав России
Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии ЛНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:50
2022-10-04T13:55
политика
луганская народная республика
совет федерации рф
россия
референдум в донбассе
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии ЛНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.Закон поступает на подпись президенту.Закон устанавливает, что пределы территории ЛНР определяются границами, установленными ее конституцией на день образования республики и принятия ее в состав РФ.Государственным языком ЛНР является русский язык, при этом право на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества и сохранение родного языка гарантируется в соответствии с Конституцией РФ.Денежной единицей на территории ЛНР является рубль, однако до 31 декабря 2022 года будет допускаться обращение гривны и расчеты в них.Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на день принятия ЛНР в состав РФ на территории республики, приобретают российского гражданство при условии принесения присяги гражданина РФ, от принесении присяги освобождаются лица до 14 лет.Призыв на военную службу проживающих на территории ЛНР российских граждан будет проводиться с 2023 года. Вооружённые силы и формирования ЛНР будут включены в состав российских вооружённых сил.Как отмечается в тексте закона, со дня принятия в РФ ЛНР и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируется вопрос интеграции республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ и в систему ее органов государственной власти.Банки ЛНР смогут получить лицензию Банка России до 1 января 2024 года.Также закон предусматривает, что российское законодательство об ОСАГО не будет действовать на территории ЛНР до 1 января 2024 года.
https://ria.ru/20220930/rossiya-1820429898.html
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"Решение принято единогласно": Совфед одобрил принятие новых регионов в состав РФ
Совет Федерации ратифицировал договоры о принятии Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей в состав России и одобрил соответствующие конституционные законы.
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политика, луганская народная республика, совет федерации рф, россия, референдум в донбассе
Политика, Луганская Народная Республика, Совет Федерации РФ, Россия, Референдум в Донбассе
10:50 04.10.2022 (обновлено: 13:55 04.10.2022)
 
Совфед одобрил закон о принятии ЛНР в состав России

Совет Федерации одобрил федеральный конституционный закон о принятии ЛНР в состав России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ в Москве
Здание Совета Федерации РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил на заседании во вторник федеральный конституционный закон о принятии ЛНР в состав РФ и об образовании нового субъекта РФ.
Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Позже Конституционный суд России признал эти договоры соответствующими Конституции РФ.
Закон поступает на подпись президенту.
Закон устанавливает, что пределы территории ЛНР определяются границами, установленными ее конституцией на день образования республики и принятия ее в состав РФ.
Государственным языком ЛНР является русский язык, при этом право на свободный выбор языка общения, воспитания, обучения и творчества и сохранение родного языка гарантируется в соответствии с Конституцией РФ.
Денежной единицей на территории ЛНР является рубль, однако до 31 декабря 2022 года будет допускаться обращение гривны и расчеты в них.
Граждане Украины и лица без гражданства, постоянно проживавшие на день принятия ЛНР в состав РФ на территории республики, приобретают российского гражданство при условии принесения присяги гражданина РФ, от принесении присяги освобождаются лица до 14 лет.
Призыв на военную службу проживающих на территории ЛНР российских граждан будет проводиться с 2023 года. Вооружённые силы и формирования ЛНР будут включены в состав российских вооружённых сил.
Как отмечается в тексте закона, со дня принятия в РФ ЛНР и до 1 января 2026 года действует переходный период, в течение которого урегулируется вопрос интеграции республики в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы РФ и в систему ее органов государственной власти.
Банки ЛНР смогут получить лицензию Банка России до 1 января 2024 года.
Также закон предусматривает, что российское законодательство об ОСАГО не будет действовать на территории ЛНР до 1 января 2024 года.
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