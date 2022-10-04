https://ria.ru/20221004/liman-1821382900.html

Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман

Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман - РИА Новости, 04.10.2022

Пушилин заявил о планах союзных войск освободить Красный Лиман

Союзные войска планируют освободить Красный Лиман, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Первого канала". РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:32

2022-10-04T12:32

2022-10-04T13:55

красный лиман

специальная военная операция на украине

безопасность

денис пушилин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818615720_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_2c2fef0d1a716c7f753a87607334dd3c.jpg

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Союзные войска планируют освободить Красный Лиман, заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире "Первого канала".Он пояснил, что для атаки на Красный Лиман ВСУ стягивали резервы в том числе с Артемовского направления, и сегодня подразделения ДНР на отдельных участках в самом Артемовске уже фиксируют отступление противника и укрепляют свои позиции.Как подчеркнул Пушилин, это в то же время не означает, что "прямо сегодня все произойдет и Артемовск будет освобожден".О том, что из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, Минобороны сообщило 1 октября.Красный Лиман — крупный железнодорожный узел в Краматорской агломерации. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мая. В последние недели в районе города шли ожесточенные бои, власти ДНР называли это направление самым сложным участком фронта.Донецкая Народная Республика с 30 сентября является субъектом Российской Федерации. В этот день в Кремле прошла церемония подписания международных договоров о принятии в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20221002/spetsoperatsiya-1820970185.html

красный лиман

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

красный лиман, безопасность, денис пушилин