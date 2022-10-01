https://ria.ru/20221001/minoborony-1820867747.html
Минобороны заявило об отводе войск из Красного Лимана
Минобороны заявило об отводе войск из Красного Лимана - РИА Новости, 01.10.2022
Минобороны заявило об отводе войск из Красного Лимана
Из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, заявило Минобороны. РИА Новости, 01.10.2022
2022-10-01T16:47
2022-10-01T16:47
2022-10-01T18:58
специальная военная операция на украине
россия
красный лиман
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 окт — РИА Новости. Из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, заявило Минобороны.В ведомстве отметили, что за минувшие сутки ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ уничтожено более 200 военнослужащих, пять танков и девять боевых машин пехоты."Несмотря на понесенные потери, имея значительное превосходство в силах и средствах, противник ввел резервы и продолжил наступление на данном направлении", — добавили в Минобороны.Красный Лиман — крупный железнодорожный узел, входящий в Краматорскую агломерацию. Российские войска совместно с силами ДНР и ЛНР взяли его под контроль в конце мае. В последние недели в районе города шли ожесточенные бои, власти ДНР называли это направление самым сложным участком фронта.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.С 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и на освобожденных территориях Запорожской области состоялись референдумы о присоединении к России. Подавляющее большинство проголосовавших высказались за. Тридцатого сентября Путин и главы регионов подписали договоры о принятии новых территорий в состав России.
https://ria.ru/20220930/donbass-1820359096.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
красный лиман
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Конашенков о причине отвода войск с позиций в Красном Лимане
Из-за угрозы окружения союзные войска оставили Красный Лиман и отошли на более выгодные рубежи, заявило Минобороны. В ведомстве отметили, что за минувшие сутки ударами по позициям 66-й и 93-й механизированных бригад ВСУ уничтожено более 200 военнослужащих убитыми, пять танков и девять боевых машин пехоты.
2022-10-01T16:47
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РИА Новости
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россия, красный лиман, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красный Лиман, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
16:47 01.10.2022 (обновлено: 18:58 01.10.2022)
Минобороны заявило об отводе войск из Красного Лимана
Минобороны заявило об отводе войск из Красного Лимана из-за угрозы окружения