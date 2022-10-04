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Лауреаты Нобелевской премии по физике 2022 года

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2022 года - РИА Новости, 04.10.2022

Лауреаты Нобелевской премии по физике 2022 года

Французский физик Ален Аспе (Alain Aspect) родился 15 июня 1947 года в городе Ажен (Франция). РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:25

2022-10-04T16:25

2022-10-04T16:25

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нобелевская премия по физике

физика

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Аспе АленФранцузский физик Ален Аспе (Alain Aspect) родился 15 июня 1947 года в городе Ажен (Франция). Окончил Высшую нормальную школу в Кашане (ENS Cachan). В 1983 году получил докторскую степень в Университете Париж-юг 11 в Орсе.В 1969-1971 годах – ассистент в Университете Париж-юг 11 в Орсе.В 1971-1974 годах преподавал в Камеруне.В 1974-1984 годах преподавал в Высшей нормальной школе в Кашане.С 1984 года – преподаватель, с 1994 года – профессор Политехнической школы (ныне Политехнический университет).В 1984-1991 годах был заместителем директора лаборатории Коллеж де Франс (Collège de France). Затем работал в лаборатории спектроскопии Высшей нормальной школы Париж-Сакле.В 1992 году он был назначен директором по исследованиям в Институте оптики. Он был заместителем директора института с 1992 по 1994 год. Там он создал новую исследовательскую группу, посвященную атомной оптике, атомным зеркалам и конденсатам Бозе-Эйнштейна.В настоящее время Ален Аспе является профессором Института оптики (кафедра Огюстена Френеля), Университета Париж-Сакле и почетным старшим научным сотрудником Национального центра научных исследований (CNRS).В сфере научных интересов Алена Аспе – неравенства Белла с запутанными фотонами, корпускулярно-волновой дуализм для одиночных фотонов, лазерное охлаждение атомов, ультрахолодные атомы, квантовые газы и квантовые симуляторы и др.Опубликовал более 200 статей в международных журналах.Является членом научных академий во Франции, Италии, США, Австрии, Бельгии, Великобритании и др.Является почетным доктором многих университетов. Ален Аспе – автор нескольких книг по квантовой оптике.Аспе удостоен множества наград, в том числе Золотой медали Национального центра научных исследований (2005), премии Вольфа по физике (2010), премии Бальцана (2013), Золотой медали ЮНЕСКО Нильса Бора (2013), медали Альберта Эйнштейна (2013), медаль Фредерика Айвса Оптического общества Америки (2013) и др. 4 октября 2022 года Алену Аспе совместно с учеными Джоном Клаузером и Антоном Цайлингером была присуждена Нобелевская премия по физике за исследования в сфере квантовой механики. Клаузер ДжонАмериканский физик, специалист по квантовой механике Джон Фрэнсис Клаузер (John Francis Clauser) родился 1 декабря 1942 года в Пасадене (Калифорния, США). В 1964 году получил степень бакалавра физики в Калифорнийском технологическом институте. В 1966 году получил степень магистра физики, в 1969 году – степень доктора философии по физике в Колумбийском университете Нью-Йорка.С 1969 по 1996 год Клаузер работал в Национальной лаборатории имени Лоуренса в Беркли, Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса и Калифорнийском университете в Беркли.С 1997 года – физик-исследователь, консультант и изобретатель в JF Clauser and Associates (Уолнат-Крик, Калифорния, США). Среди его научных интересов – основы квантовой механики, квантовая запутанность, атомная интерферометрия, рентгеновская интерферометрия, рентгеновская фазово-контрастная визуализация.В 1960-1970-х годах занимался модификациями неравенств Белла, которые известны под названиями Белла – Клаузера – Хорна и Клаузера – Хорна – Шимони – Холта. В 1972 году совместно со Стюартом Фридманом провел первую экспериментальную проверку предсказания неравенства Белла, в 1976 году – вторую в мире экспериментальную проверку.В 1974 году, работая с Майклом Хорном, Клаузер сформулировал теорию локального реализма как обобщения локальных теорий скрытых переменных, впервые показал, что обобщение теоремы Белла накладывает серьезные ограничения на все локальные реалистические теории природы. В этой работе было введено неравенство Клаузера – Хорна.В 1974 году Клаузер провел первое наблюдение субпуассоновской статистики для света (через нарушение неравенства Коши – Шварца для классических электромагнитных полей) и тем самым впервые экспериментально доказал, что фотоны могут вести себя как локализованные частицы, а не как короткие импульсы электромагнитного излучения.В 1987-1991 годах предложил и запатентовал атомные интерферометры в качестве полезных сверхчувствительных инерциальных и гравитационных датчиков.В 1990-е годы совместно с другими учеными занимался исследованиями эффекта Тальбота и интерферометра Тальбота-Лау, который использовал в атомной интерферометрии. Награжден премией Вольфа по физике (2010).4 октября 2022 года стал лауреатом Нобелевской премии по физике совместно с французом Аленом Аспе и австрийцем Антоном Цайлингером за исследования в сфере квантовой механики. Цайлингер АнтонАвстрийский физик Антон Цайлингер (Anton Zeilinger) родился 20 мая 1945 года в Рид-им-Иннкрайсе (федеральная земля Верхняя Австрия, Австрия). Изучал физику и математику в Венском университете и получил докторскую степень в 1971 году, защитив диссертацию по нейтронной физике. В 1979 году прошел процедуру хабилитации (процедура получения высшей академической квалификации, следующей после ученой степени доктора философии) в Венском техническом университете.В 1972-1979 годах – стажер-исследователь в Институте атомной и субатомной физики.В 1977-1978 годах – научный сотрудник (стипендиат программы Фулбрайта) лаборатории дифракции нейтронов Массачусетского технологического института (США).В 1979-1983 годах – доцент в Институте атомной и субатомной физики.В 1981-1983 – приглашенный доцент физики Массачусетского технологического института.В 1983-1990 годах – доцент в Венском техническом университете.В 1988-1989 годах – профессор физики в Техническом университете Мюнхена.В 1990-1999 годах – профессор экспериментальной физики Университета Инсбрука.В 1999-2013 годах – профессор экспериментальной физики Венского университета. С 2013 года – почетный профессор Венского университета.С 2004 по 2013 год – директор Института квантовой оптики и квантовой информации Австрийской академии наук. В настоящее время занимает должность руководителя исследовательской группы. С 2013 по 2022 год занимал пост президента Австрийской академии наук.Антон Цайлингер известен своими научными работами в области перепутанных (квантово-коррелированных) состояний и основанных на них квантово-информационных технологий. Под его руководством были выполнены такие пионерские работы по квантовой информатике, как квантовая телепортация состояний отдельных фотонов, квантовое плотное кодирование информации, перенос перепутанных состояний оптических полей, реализация квантовой криптографии на основе перепутанных фотонов, кодирование квантовой информации в состояния орбитального углового момента фотонов. Один из двух возможных классов перепутанного состояния трех частиц получил название состояния Гринбергера-Хорна-Цайлингера по именам авторов теоретического предсказания.Антон Цайлингер сотрудничал с Китайским университетом науки и технологий, Мертон-колледжем (Оксфорд), Берлинским университетом имени Гумбольдта, Хэмпширским колледжем (Амхерст, штат Массачусетс, США), Институтом Лауэ-Ланжевена (Гренобль, Франция).Является почетным профессором и доктором многих университетов мира.Член многих иностранных академий наук, в том числе Российской академии наук. Отмечен многими международными наградами и премиями.Является лауреатом премий Европейского физического общества (1996, 2007); Европейского оптического общества (1997); Пола Клопстега Американской ассоциации преподавателей физики (2004); премии Декарта (2005) и др.4 октября 2022 года Антон Цайлингер стал лауреатом Нобелевской премии по физике совместно с французом Аленом Аспе и американцем Джоном Клаузером.Аспе, Клаузер и Цайлингер удостоены награды за исследования в сфере квантовой механики: эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и первенство в создании науки о квантовой информации.Каждый из них внес свой вклад в описание эффекта квантовой сцепленности – когда частицы, которые когда-то были частью одной и той же системы, продолжают сохранять контакт друг с другом даже на больших расстояниях, даже в нескольких километрах друг от друга. Знания в этой области очень актуальны сегодня для развития супербыстрых квантовых компьютеров. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

справки, нобелевская премия по физике, физика, стокгольм (город)