https://ria.ru/20221004/nobel-1821389271.html

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 04.10.2022

Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике за 2022 год присудили группе ученых — французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T12:53

2022-10-04T12:53

2022-10-04T16:35

наука

нобелевская премия по физике

стокгольм (город)

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ЦЮРИХ, 4 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2022 год присудили группе ученых — французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру.Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме.Ученые удостоены награды за исследования в сфере квантовой механики."Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, в которых две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены. Их результаты открыли путь для новых технологий, основанных на квантовой информации", — пояснили в Нобелевском комитете.В частности, исследовательская группа Цайлингера продемонстрировала явление, называемое квантовой телепортацией, — оно позволяет перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии.Председатель Нобелевского комитета по физике Андерс Ирбек отметил значимость работы лауреатов этого года для квантовых технологий."Становится все более очевидным, что появляется новый вид квантовых технологий. Мы видим, что работа лауреатов над запутанными состояниями имеет огромное значение, даже помимо фундаментальных вопросов об интерпретации квантовой механики", — заявил он.Знания в области квантовой механики сегодня очень актуальны для развития супербыстрых квантовых компьютеров.Церемония награждения лауреатов по традиции состоится 10 декабря — в день кончины основателя премии, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме, премию мира — в Осло.

https://ria.ru/20221004/laureaty-1821486565.html

https://ria.ru/20210602/kvanty-1735303366.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

наука, нобелевская премия по физике, стокгольм (город)