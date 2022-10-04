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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 04.10.2022
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Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике - РИА Новости, 04.10.2022
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике
Нобелевскую премию по физике за 2022 год присудили группе ученых — французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T12:53
2022-10-04T16:35
наука
нобелевская премия по физике
стокгольм (город)
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ЦЮРИХ, 4 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2022 год присудили группе ученых — французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру.Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме.Ученые удостоены награды за исследования в сфере квантовой механики."Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, в которых две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены. Их результаты открыли путь для новых технологий, основанных на квантовой информации", — пояснили в Нобелевском комитете.В частности, исследовательская группа Цайлингера продемонстрировала явление, называемое квантовой телепортацией, — оно позволяет перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии.Председатель Нобелевского комитета по физике Андерс Ирбек отметил значимость работы лауреатов этого года для квантовых технологий."Становится все более очевидным, что появляется новый вид квантовых технологий. Мы видим, что работа лауреатов над запутанными состояниями имеет огромное значение, даже помимо фундаментальных вопросов об интерпретации квантовой механики", — заявил он.Знания в области квантовой механики сегодня очень актуальны для развития супербыстрых квантовых компьютеров.Церемония награждения лауреатов по традиции состоится 10 декабря — в день кончины основателя премии, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме, премию мира — в Осло.
https://ria.ru/20221004/laureaty-1821486565.html
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наука, нобелевская премия по физике, стокгольм (город)
Наука, Нобелевская премия по физике, Стокгольм (город)
12:53 04.10.2022 (обновлено: 16:35 04.10.2022)
 
Названы лауреаты Нобелевской премии по физике

Нобелевскую премию по физике присудили за исследования в сфере квантовой механики

© AFP 2022 / Jonathan NackstrandОбъявление лауреатов Нобелевской премии по физике — 2022
Объявление лауреатов Нобелевской премии по физике — 2022 - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AFP 2022 / Jonathan Nackstrand
Объявление лауреатов Нобелевской премии по физике — 2022
Читать ria.ru в
ЦЮРИХ, 4 окт — РИА Новости. Нобелевскую премию по физике за 2022 год присудили группе ученых — французу Алену Аспе, американцу Джону Клаузеру и австрийцу Антону Цайлингеру.
Об этом объявил Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук в Стокгольме.
Ученые удостоены награды за исследования в сфере квантовой механики.
"Ален Аспе, Джон Клаузер и Антон Цайлингер провели новаторские эксперименты с использованием запутанных квантовых состояний, в которых две частицы ведут себя как единое целое, даже когда они разделены. Их результаты открыли путь для новых технологий, основанных на квантовой информации", — пояснили в Нобелевском комитете.
В частности, исследовательская группа Цайлингера продемонстрировала явление, называемое квантовой телепортацией, — оно позволяет перемещать квантовое состояние от одной частицы к другой на расстоянии.
Лауреаты Нобелевской премии по физике — 2022: Ален Аспе, Джон Клаузер, Антон Цайлингер
Вчера, 16:25
Лауреаты Нобелевской премии по физике 2022 года
Председатель Нобелевского комитета по физике Андерс Ирбек отметил значимость работы лауреатов этого года для квантовых технологий.
"Становится все более очевидным, что появляется новый вид квантовых технологий. Мы видим, что работа лауреатов над запутанными состояниями имеет огромное значение, даже помимо фундаментальных вопросов об интерпретации квантовой механики", — заявил он.

Знания в области квантовой механики сегодня очень актуальны для развития супербыстрых квантовых компьютеров.
Церемония награждения лауреатов по традиции состоится 10 декабря — в день кончины основателя премии, шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896). Четыре из пяти завещанных им премий обычно вручаются в Стокгольме, премию мира — в Осло.
Кристалл, легированный редкоземельными элементами, который авторы исследования использовали в качестве устройства квантовой памяти - РИА Новости, 1920, 02.06.2021
2 июня 2021, 18:00Наука
Ученые получили квантовую запутанность необычного типа
 
НаукаНобелевская премия по физикеСтокгольм (город)
 
 
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