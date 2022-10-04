Рейтинг@Mail.ru
В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221004/kuzbass-1821370716.html
В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада
В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада - РИА Новости, 04.10.2022
В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада
Мужчина, устроивший стрельбу около школы и детского сада в кузбасском городе Междуреченске, задержан, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:45
2022-10-04T11:56
происшествия
междуреченск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кемеровская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_305007c2f5a71b2f6dce027fe62ff2f0.jpg
КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу около школы и детского сада в кузбасском городе Междуреченске, задержан, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.Информация о том, что "по шагам пьяный" мужчина с ребенком стреляет якобы из дробовика около школы №26 и детского сада "Ромашка" появилось в соцсетях, отмечалось, что слышны выстрелы очередью. Сообщение об этом поступило и в полицию города."По указанному адресу незамедлительно были направлены наряды полиции и Росгвардии. Мужчина был задержан. Им оказался 30-летний житель одного из соседних домов. У него было изъято охолощенное оружие, которое не пригодно для стрельбы боевыми патронами. Его он приобрел в качестве игрушки в интернет-магазине и получил накануне. Полицейские установили, что на улице нарушитель совершил несколько выстрелов", – сообщили в ГУМВД.Изъятое оружие направлено на исследование. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.
https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819833141.html
междуреченск
россия
кемеровская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819650009_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_142a6d23b64f8f04ae927bce415d5a68.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, междуреченск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), кемеровская область
Происшествия, Междуреченск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Кемеровская область
11:45 04.10.2022 (обновлено: 11:56 04.10.2022)
 
В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада

В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу возле школы и детского сада

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу около школы и детского сада в кузбасском городе Междуреченске, задержан, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.
Информация о том, что "по шагам пьяный" мужчина с ребенком стреляет якобы из дробовика около школы №26 и детского сада "Ромашка" появилось в соцсетях, отмечалось, что слышны выстрелы очередью. Сообщение об этом поступило и в полицию города.
"По указанному адресу незамедлительно были направлены наряды полиции и Росгвардии. Мужчина был задержан. Им оказался 30-летний житель одного из соседних домов. У него было изъято охолощенное оружие, которое не пригодно для стрельбы боевыми патронами. Его он приобрел в качестве игрушки в интернет-магазине и получил накануне. Полицейские установили, что на улице нарушитель совершил несколько выстрелов", – сообщили в ГУМВД.
Изъятое оружие направлено на исследование. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 16:21
Глава СК поручил оценить действия должностных лиц после стрельбы в Ижевске
 
ПроисшествияМеждуреченскРоссияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Кемеровская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала