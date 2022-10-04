https://ria.ru/20221004/kuzbass-1821370716.html
В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада
В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада - РИА Новости, 04.10.2022
В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада
Мужчина, устроивший стрельбу около школы и детского сада в кузбасском городе Междуреченске, задержан, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T11:45
2022-10-04T11:45
2022-10-04T11:56
происшествия
междуреченск
россия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
кемеровская область
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КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу около школы и детского сада в кузбасском городе Междуреченске, задержан, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.Информация о том, что "по шагам пьяный" мужчина с ребенком стреляет якобы из дробовика около школы №26 и детского сада "Ромашка" появилось в соцсетях, отмечалось, что слышны выстрелы очередью. Сообщение об этом поступило и в полицию города."По указанному адресу незамедлительно были направлены наряды полиции и Росгвардии. Мужчина был задержан. Им оказался 30-летний житель одного из соседних домов. У него было изъято охолощенное оружие, которое не пригодно для стрельбы боевыми патронами. Его он приобрел в качестве игрушки в интернет-магазине и получил накануне. Полицейские установили, что на улице нарушитель совершил несколько выстрелов", – сообщили в ГУМВД.Изъятое оружие направлено на исследование. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.
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происшествия, междуреченск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), кемеровская область
Происшествия, Междуреченск, Россия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Кемеровская область
11:45 04.10.2022 (обновлено: 11:56 04.10.2022)
В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада
В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу возле школы и детского сада