https://ria.ru/20221004/kuzbass-1821370716.html

В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада

В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада - РИА Новости, 04.10.2022

В Кузбассе задержали мужчину, устроившего стрельбу у школы и детсада

Мужчина, устроивший стрельбу около школы и детского сада в кузбасском городе Междуреченске, задержан, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУМВД... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:45

2022-10-04T11:45

2022-10-04T11:56

происшествия

междуреченск

россия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 4 окт – РИА Новости. Мужчина, устроивший стрельбу около школы и детского сада в кузбасском городе Междуреченске, задержан, полиция проводит проверку, сообщили в пресс-службе ГУМВД РФ по региону.Информация о том, что "по шагам пьяный" мужчина с ребенком стреляет якобы из дробовика около школы №26 и детского сада "Ромашка" появилось в соцсетях, отмечалось, что слышны выстрелы очередью. Сообщение об этом поступило и в полицию города."По указанному адресу незамедлительно были направлены наряды полиции и Росгвардии. Мужчина был задержан. Им оказался 30-летний житель одного из соседних домов. У него было изъято охолощенное оружие, которое не пригодно для стрельбы боевыми патронами. Его он приобрел в качестве игрушки в интернет-магазине и получил накануне. Полицейские установили, что на улице нарушитель совершил несколько выстрелов", – сообщили в ГУМВД.Изъятое оружие направлено на исследование. Полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение.

https://ria.ru/20220927/izhevsk-1819833141.html

междуреченск

россия

кемеровская область

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происшествия, междуреченск, россия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), министерство внутренних дел рф (мвд россии), кемеровская область