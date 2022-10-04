Рейтинг@Mail.ru
На Вологодчине возросло число получателей льготных кредитов в сфере АПК - РИА Новости, 04.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вологодская область - шапка
Вологодская область
https://ria.ru/20221004/kredity-1821430210.html
На Вологодчине возросло число получателей льготных кредитов в сфере АПК
На Вологодчине возросло число получателей льготных кредитов в сфере АПК - РИА Новости, 04.10.2022
На Вологодчине возросло число получателей льготных кредитов в сфере АПК
В Вологодской области в этом году среди предприятий АПК в два раза увеличилось количество получателей краткосрочных льготных кредитов, сообщил представитель... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:27
2022-10-04T14:27
вологодская область
вологодская область
экономика
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ab0bb2cf33ead45dca3d0b6e9193c557.jpg
ВОЛОГДА, 4 окт – РИА Новости. В Вологодской области в этом году среди предприятий АПК в два раза увеличилось количество получателей краткосрочных льготных кредитов, сообщил представитель регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.По информации департамента, в 2022 году заявки на льготные кредиты по ставке 5 процентов годовых подали 89 предприятий, что почти в два раза больше прошлогодних показателей – 45 заявок. На 10 процентов – до 3, 3 миллиардов рублей выросла и общая сумма льготных кредитов для АПК. Среди заемщиков как крупные предприятия агропромышленного комплекса Вологодской области, так и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. Все заявки согласованы с Минсельхозом и до конца года будут удовлетворены, отметили в департаменте.По его словам, в следующем году льготные кредиты станут доступны и владельцам личных подсобных хозяйств при условии регистрации в качестве самозанятых и своевременной уплаты налога на доход.
https://ria.ru/20220915/biznes-1816917488.html
вологодская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/111170/35/1111703590_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_e2e53b80157ff5890514a7b23cb68179.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вологодская область, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Вологодская область, Вологодская область, Экономика, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
14:27 04.10.2022
 

На Вологодчине возросло число получателей льготных кредитов в сфере АПК

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в медиабанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ВОЛОГДА, 4 окт – РИА Новости. В Вологодской области в этом году среди предприятий АПК в два раза увеличилось количество получателей краткосрочных льготных кредитов, сообщил представитель регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.
По информации департамента, в 2022 году заявки на льготные кредиты по ставке 5 процентов годовых подали 89 предприятий, что почти в два раза больше прошлогодних показателей – 45 заявок. На 10 процентов – до 3, 3 миллиардов рублей выросла и общая сумма льготных кредитов для АПК. Среди заемщиков как крупные предприятия агропромышленного комплекса Вологодской области, так и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. Все заявки согласованы с Минсельхозом и до конца года будут удовлетворены, отметили в департаменте.
"Предоставление льготных кредитов является отличной возможностью для получения предприятиями агропромышленного комплекса недорогих заемных средств, это позволяет обеспечить финансовую устойчивость предприятий", - сказал начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.
По его словам, в следующем году льготные кредиты станут доступны и владельцам личных подсобных хозяйств при условии регистрации в качестве самозанятых и своевременной уплаты налога на доход.
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.09.2022
15 сентября, 10:57Вологодская область
В Вологодской области продлевают антикризисную поддержку бизнеса
 
Вологодская областьВологодская областьЭкономикаМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала