https://ria.ru/20221004/kredity-1821430210.html

На Вологодчине возросло число получателей льготных кредитов в сфере АПК

На Вологодчине возросло число получателей льготных кредитов в сфере АПК - РИА Новости, 04.10.2022

На Вологодчине возросло число получателей льготных кредитов в сфере АПК

В Вологодской области в этом году среди предприятий АПК в два раза увеличилось количество получателей краткосрочных льготных кредитов, сообщил представитель... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:27

2022-10-04T14:27

2022-10-04T14:27

вологодская область

вологодская область

экономика

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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ВОЛОГДА, 4 окт – РИА Новости. В Вологодской области в этом году среди предприятий АПК в два раза увеличилось количество получателей краткосрочных льготных кредитов, сообщил представитель регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.По информации департамента, в 2022 году заявки на льготные кредиты по ставке 5 процентов годовых подали 89 предприятий, что почти в два раза больше прошлогодних показателей – 45 заявок. На 10 процентов – до 3, 3 миллиардов рублей выросла и общая сумма льготных кредитов для АПК. Среди заемщиков как крупные предприятия агропромышленного комплекса Вологодской области, так и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. Все заявки согласованы с Минсельхозом и до конца года будут удовлетворены, отметили в департаменте.По его словам, в следующем году льготные кредиты станут доступны и владельцам личных подсобных хозяйств при условии регистрации в качестве самозанятых и своевременной уплаты налога на доход.

https://ria.ru/20220915/biznes-1816917488.html

вологодская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, экономика, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)