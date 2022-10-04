На Вологодчине возросло число получателей льготных кредитов в сфере АПК
ВОЛОГДА, 4 окт – РИА Новости. В Вологодской области в этом году среди предприятий АПК в два раза увеличилось количество получателей краткосрочных льготных кредитов, сообщил представитель регионального департамента сельского хозяйства и продовольствия.
По информации департамента, в 2022 году заявки на льготные кредиты по ставке 5 процентов годовых подали 89 предприятий, что почти в два раза больше прошлогодних показателей – 45 заявок. На 10 процентов – до 3, 3 миллиардов рублей выросла и общая сумма льготных кредитов для АПК. Среди заемщиков как крупные предприятия агропромышленного комплекса Вологодской области, так и небольшие крестьянско-фермерские хозяйства. Все заявки согласованы с Минсельхозом и до конца года будут удовлетворены, отметили в департаменте.
"Предоставление льготных кредитов является отличной возможностью для получения предприятиями агропромышленного комплекса недорогих заемных средств, это позволяет обеспечить финансовую устойчивость предприятий", - сказал начальник департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов области Сергей Поромонов.
По его словам, в следующем году льготные кредиты станут доступны и владельцам личных подсобных хозяйств при условии регистрации в качестве самозанятых и своевременной уплаты налога на доход.