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Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул - РИА Новости, 04.10.2022
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Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул
Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул - РИА Новости, 04.10.2022
Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул
Сенаторы во вторник одобрили закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:17
2022-10-04T13:28
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей.Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО, а также членов семей таких лиц.Уточненная в рамках второго чтения в Госдуме редакция позволяет предоставить кредитные каникулы не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в СВО. Мобилизованные, контрактники и другие участники СВО будут вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО. Аналогичное право предоставляется и членам их семей, которые заключили договор кредита или займа до такой даты.Исполнение обязательств может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 30 дней. Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается в случае нахождения военнослужащего в госпитале, больнице или другом медучреждении в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученным в ходе СВО.Обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе СВО, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, будут прекращены. В этом случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей таких лиц. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут.Требование о приостановлении обязательств направляется любым способом, предусмотренным договором кредита (займа), либо может быть направлено с использованием сотовой связи. При этом военнослужащий вправе приложить документы, подтверждающие его участие в СВО, а кредитор - запросить подтверждающую информацию в Минобороны, Росгвардии, СВР, ФСБ и других органах. Член семьи военнослужащего также вправе приложить документы, подтверждающие родство.Документом уточняется, что в закон "Об исполнительном производстве" вносится норма о приостановлении исполнительного производства по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, направленных на возврат просроченной задолженности по кредитному договору военнослужащего или членов семьи военнослужащего на указанный срок.Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации.
https://ria.ru/20221002/kredity-1820958330.html
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совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, россия
Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, Россия
13:17 04.10.2022 (обновлено: 13:28 04.10.2022)
 
Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул

Совфед одобрил закон о кредитных каникулах для мобилизованных и участников спецоперации

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Здание Совета Федерации России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Сенаторы во вторник одобрили закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей.
Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО, а также членов семей таких лиц.
Сотрудница в операционном зале банка - РИА Новости, 1920, 02.10.2022
2 октября, 12:12
Мобилизованным рассказали о порядке оформления и условиях кредитных каникул
Уточненная в рамках второго чтения в Госдуме редакция позволяет предоставить кредитные каникулы не только военнослужащим Минобороны, но и служащим Росгвардии, МЧС, СВР, ФСБ, ФСО, органов госохраны, военной прокуратуры, Следственного комитета РФ, участвующим в СВО. Мобилизованные, контрактники и другие участники СВО будут вправе приостановить исполнение своих обязательств по договору кредита или займа, заключенному до дня их мобилизации, подписания контракта, участия в СВО. Аналогичное право предоставляется и членам их семей, которые заключили договор кредита или займа до такой даты.
Исполнение обязательств может быть приостановлено на срок мобилизации, контракта, участия в СВО, увеличенные на 30 дней. Для этого заемщик должен обратиться к кредитору в течение времени действия договора кредита (займа), но не позднее 31 декабря 2023 года. Этот льготный период продлевается в случае нахождения военнослужащего в госпитале, больнице или другом медучреждении в связи с ранением, травмой, контузией или заболеванием, полученным в ходе СВО.
Обязательства по кредитам и займам лиц, которые погибли в ходе СВО, либо умерли из-за полученных на ней ранений, или получили первую группу инвалидности, будут прекращены. В этом случае также прекращаются и обязательства по соответствующим кредитам и займам, взятым членами семей таких лиц. Предполагается, что такие кредиты и займы будут списаны и ни на кого перекладываться не будут.
Стенд Сбера - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 17:09
Сбер начал прием заявок на кредитные каникулы от всех военнослужащих
Требование о приостановлении обязательств направляется любым способом, предусмотренным договором кредита (займа), либо может быть направлено с использованием сотовой связи. При этом военнослужащий вправе приложить документы, подтверждающие его участие в СВО, а кредитор - запросить подтверждающую информацию в Минобороны, Росгвардии, СВР, ФСБ и других органах. Член семьи военнослужащего также вправе приложить документы, подтверждающие родство.
Документом уточняется, что в закон "Об исполнительном производстве" вносится норма о приостановлении исполнительного производства по исполнению судебных актов, актов других органов и должностных лиц, направленных на возврат просроченной задолженности по кредитному договору военнослужащего или членов семьи военнослужащего на указанный срок.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования и распространяться на правоотношения, возникшие с 24 февраля 2022 года.
Президент России Владимир Путин 21 сентября подписал указ о частичной мобилизации.
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