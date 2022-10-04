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В Минтруде разъяснили правила кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
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В Минтруде разъяснили правила кредитных каникул для мобилизованных
В Минтруде разъяснили правила кредитных каникул для мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
В Минтруде разъяснили правила кредитных каникул для мобилизованных
Во все время кредитных каникул для участников специальной военной операции банк не может продать имущество, находившееся в залоге, заявила замглавы Минтруда... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:58
2022-10-04T14:04
ольга баталина
частичная мобилизация в россии
общество
украина
донбасс
совет федерации рф
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Во все время кредитных каникул для участников специальной военной операции банк не может продать имущество, находившееся в залоге, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина в правительстве."Если кредит был просрочен и уже начато исполнительное производство по принудительному взысканию средств, то во время кредитных каникул оно также будет приостановлено. Во время каникул банк не имеет права продать то имущество, которое было залогом по предоставленному кредиту, это могут быть квартиры, автотранспорт, земельные участки и другое имущество гражданина", - рассказала Баталина."На все время кредитных каникул в отношении гражданина действует еще ряд специальных норм. Если у гражданина по кредиту были просроченные платежи, то пени, штрафы во время кредитных каникул не начисляются. Просроченные платежи будут заморожены и уплачены позже, после завершения кредитных каникул", - сказала Баталина на брифинге в правительстве.Совет Федерации во вторник одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей.Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО, а также членов семей таких лиц.
https://ria.ru/20221004/kredity-1821396198.html
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ольга баталина, частичная мобилизация в россии, общество, украина, донбасс, совет федерации рф, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
Ольга Баталина, Частичная мобилизация в России, Общество, Украина, Донбасс, Совет Федерации РФ, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
13:58 04.10.2022 (обновлено: 14:04 04.10.2022)
 
В Минтруде разъяснили правила кредитных каникул для мобилизованных

В Минтруде разъяснили правила кредитных каникул для участников спецоперации

© РИА Новости / Илья ПиталевВоеннослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Военнослужащие из числа мобилизованных проходят обучение на военных сборах в Подмосковье. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Во все время кредитных каникул для участников специальной военной операции банк не может продать имущество, находившееся в залоге, заявила замглавы Минтруда Ольга Баталина в правительстве.
"Если кредит был просрочен и уже начато исполнительное производство по принудительному взысканию средств, то во время кредитных каникул оно также будет приостановлено. Во время каникул банк не имеет права продать то имущество, которое было залогом по предоставленному кредиту, это могут быть квартиры, автотранспорт, земельные участки и другое имущество гражданина", - рассказала Баталина.
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Совфед одобрил закон о предоставлении мобилизованным кредитных каникул
"На все время кредитных каникул в отношении гражданина действует еще ряд специальных норм. Если у гражданина по кредиту были просроченные платежи, то пени, штрафы во время кредитных каникул не начисляются. Просроченные платежи будут заморожены и уплачены позже, после завершения кредитных каникул", - сказала Баталина на брифинге в правительстве.
Совет Федерации во вторник одобрил закон о предоставлении кредитных каникул по потребительским и ипотечным кредитам и займам мобилизованным гражданам, участникам специальной военной операции (СВО) в Донбассе и на Украине, а также членам их семей.
Документ разработан в целях защиты прав и законных интересов граждан-заемщиков (в том числе индивидуальных предпринимателей), призванных на военную службу по мобилизации, проходящих военную службу по контракту или находящихся на службе в Росгвардии, воинских формированиях и органах, принимающих участие в СВО, а также членов семей таких лиц.
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Ольга БаталинаЧастичная мобилизация в РоссииОбществоУкраинаДонбассСовет Федерации РФФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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