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Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда - РИА Новости, 04.10.2022
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Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда
Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда - РИА Новости, 04.10.2022
Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда
Совфед на заседании во вторник переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:16
2022-10-04T10:16
политика
константин косачев
совет федерации рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты.Ранее вступивший в должность главы Марий Эл Юрий Зайцев переназначил в Совет Федерации от правительства региона действующего сенатора, заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, подписав соответствующий указ.Константин Косачев был назначен сенатором от правительства Марий Эл в сентябре 2015 года, в сентябре 2017 года прежний глава республики Александр Евстифеев продлил его полномочия.До этого с декабря 2014 года он был представителем правительства Чувашии в Совфеде, а прежде занимал должность руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).На посту вице-спикера Косачев координирует деятельность Совета Федерации по вопросам межпарламентского сотрудничества, работу комитетов по международным делам, по науке, образованию и культуре.
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политика, константин косачев, совет федерации рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия
Политика, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Россия
10:16 04.10.2022
 
Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда

Совфед переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты.
Ранее вступивший в должность главы Марий Эл Юрий Зайцев переназначил в Совет Федерации от правительства региона действующего сенатора, заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, подписав соответствующий указ.
Константин Косачев был назначен сенатором от правительства Марий Эл в сентябре 2015 года, в сентябре 2017 года прежний глава республики Александр Евстифеев продлил его полномочия.
До этого с декабря 2014 года он был представителем правительства Чувашии в Совфеде, а прежде занимал должность руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).
На посту вице-спикера Косачев координирует деятельность Совета Федерации по вопросам межпарламентского сотрудничества, работу комитетов по международным делам, по науке, образованию и культуре.
Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев - РИА Новости, 1920, 14.09.2022
14 сентября, 21:15
Путин наградил Косачева орденом
 
ПолитикаКонстантин КосачевСовет Федерации РФФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)Россия
 
 
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