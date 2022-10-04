https://ria.ru/20221004/kosachev-1821342524.html
Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда
Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда - РИА Новости, 04.10.2022
Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда
Совфед на заседании во вторник переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T10:16
2022-10-04T10:16
2022-10-04T10:16
политика
константин косачев
совет федерации рф
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
россия
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты.Ранее вступивший в должность главы Марий Эл Юрий Зайцев переназначил в Совет Федерации от правительства региона действующего сенатора, заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, подписав соответствующий указ.Константин Косачев был назначен сенатором от правительства Марий Эл в сентябре 2015 года, в сентябре 2017 года прежний глава республики Александр Евстифеев продлил его полномочия.До этого с декабря 2014 года он был представителем правительства Чувашии в Совфеде, а прежде занимал должность руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).На посту вице-спикера Косачев координирует деятельность Совета Федерации по вопросам межпарламентского сотрудничества, работу комитетов по международным делам, по науке, образованию и культуре.
https://ria.ru/20220914/nagrazhdenie-1816850232.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, константин косачев, совет федерации рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия
Политика, Константин Косачев, Совет Федерации РФ, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Россия
Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда
Совфед переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты