https://ria.ru/20221004/kosachev-1821342524.html

Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда

Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда - РИА Новости, 04.10.2022

Косачева переизбрали вице-спикером Совфеда

Совфед на заседании во вторник переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T10:16

2022-10-04T10:16

2022-10-04T10:16

политика

константин косачев

совет федерации рф

федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)

россия

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совфед на заседании во вторник переизбрал Константина Косачева вице-спикером палаты.Ранее вступивший в должность главы Марий Эл Юрий Зайцев переназначил в Совет Федерации от правительства региона действующего сенатора, заместителя председателя Совета Федерации Константина Косачева, подписав соответствующий указ.Константин Косачев был назначен сенатором от правительства Марий Эл в сентябре 2015 года, в сентябре 2017 года прежний глава республики Александр Евстифеев продлил его полномочия.До этого с декабря 2014 года он был представителем правительства Чувашии в Совфеде, а прежде занимал должность руководителя Федерального агентства по делам Содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничества).На посту вице-спикера Косачев координирует деятельность Совета Федерации по вопросам межпарламентского сотрудничества, работу комитетов по международным делам, по науке, образованию и культуре.

https://ria.ru/20220914/nagrazhdenie-1816850232.html

россия

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, константин косачев, совет федерации рф, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), россия