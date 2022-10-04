https://ria.ru/20221004/koreya-1821312711.html

СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР

СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 04.10.2022

СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил о решительном ответе на запуск КНДР баллистической ракеты, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T03:46

2022-10-04T03:46

2022-10-04T04:22

в мире

юн сок ель

япония

южная корея

японское море

кндр (северная корея)

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил о решительном ответе на запуск КНДР баллистической ракеты, передает агентство Ренхап.В обращении после запуска он заявил, что северокорейская ракета пролетела около 4 тысяч километров.Президент добавил, что совет национальной безопасности страны соберется на заседание, чтобы обсудить пуск ракеты, и он сам присоединится к обсуждению в середине сессии.Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракета, вероятно, была выпущена в направлении острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю, власти призвали жителей этих районов укрыться в зданиях.Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысяч километровСеверная Корея провела четыре ракетных пуска только на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, высота от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.

https://ria.ru/20221004/kndr-1821310114.html

япония

южная корея

японское море

кндр (северная корея)

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в мире, юн сок ель, япония, южная корея, японское море, кндр (северная корея)