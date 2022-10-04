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СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 04.10.2022
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СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР
СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР - РИА Новости, 04.10.2022
СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР
Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил о решительном ответе на запуск КНДР баллистической ракеты, передает агентство Ренхап. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T03:46
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в мире
юн сок ель
япония
южная корея
японское море
кндр (северная корея)
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил о решительном ответе на запуск КНДР баллистической ракеты, передает агентство Ренхап.В обращении после запуска он заявил, что северокорейская ракета пролетела около 4 тысяч километров.Президент добавил, что совет национальной безопасности страны соберется на заседание, чтобы обсудить пуск ракеты, и он сам присоединится к обсуждению в середине сессии.Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракета, вероятно, была выпущена в направлении острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю, власти призвали жителей этих районов укрыться в зданиях.Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысяч километровСеверная Корея провела четыре ракетных пуска только на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, высота от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
https://ria.ru/20221004/kndr-1821310114.html
япония
южная корея
японское море
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в мире, юн сок ель, япония, южная корея, японское море, кндр (северная корея)
В мире, Юн Сок Ель, Япония, Южная Корея, Японское море, КНДР (Северная Корея)
03:46 04.10.2022 (обновлено: 04:22 04.10.2022)
 
СМИ: Южная Корея предупредила о решительном ответе на запуск ракеты КНДР

Ренхап: Президент Южной Кореи предупредил о решительном ответе на запуск ракеты КНДР

© AP Photo / Kim Hong-jiПрезидент Южной Кореи Юн Сок Ель
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© AP Photo / Kim Hong-ji
Президент Южной Кореи Юн Сок Ель. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль предупредил о решительном ответе на запуск КНДР баллистической ракеты, передает агентство Ренхап.
В обращении после запуска он заявил, что северокорейская ракета пролетела около 4 тысяч километров.
"Северная Корея снова запустила баллистическую ракету средней дальности с дистанцией примерно 4 тысячи километров над японским архипелагом. Как я заявил 1 октября в День вооруженных сил, такие безрассудные ядерные провокации получат решительный ответ от нашей армии и наших союзников, а также международного сообщества", - заявил Юн Сок Ёль.
Президент добавил, что совет национальной безопасности страны соберется на заседание, чтобы обсудить пуск ракеты, и он сам присоединится к обсуждению в середине сессии.
Ранее стало известно, что КНДР провела запуск баллистической ракеты средней дальности, выпустив ее в сторону Японского моря. Правительство Японии заявило, что ракета, вероятно, была выпущена в направлении острова Хоккайдо и префектуры Аомори на острове Хонсю, власти призвали жителей этих районов укрыться в зданиях.
Ракета пролетела над территорией Японии и упала в Тихом океане вне исключительной экономической зоны страны. По различным данным, место ее падения отдалено от японского архипелага на расстояние около 3 тысяч километров
Северная Корея провела четыре ракетных пуска только на прошлой неделе. Все ракеты, предположительно, были баллистическими, высота полета составляла около 50 километров, высота от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
02:08
Ракета, запущенная КНДР, могла пролететь над Японией
 
В миреЮн Сок ЕльЯпонияЮжная КореяЯпонское мореКНДР (Северная Корея)
 
 
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