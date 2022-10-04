https://ria.ru/20221004/kazakhstan-1821356904.html

Суд в Казахстане арестовал блогера за приставание к россиянам

Суд в Казахстане арестовал блогера за приставание к россиянам - РИА Новости, 04.10.2022

Суд в Казахстане арестовал блогера за приставание к россиянам

Специализированный административный суд Павлодара (адмцентр Павлодарской области Казахстана, на севере республики) сообщил, что арестовал на пять суток местного РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:02

2022-10-04T11:02

2022-10-04T12:19

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АЛМА-АТА, 4 окт - РИА Новости. Специализированный административный суд Павлодара (адмцентр Павлодарской области Казахстана, на севере республики) сообщил, что арестовал на пять суток местного блогера Диаса Кузаирова за приставание к гражданам России.По информации суда, 27 сентября возле ресторана горожанин приставал к приглашенным на обед гостям из России, "задавал им провокационные вопросы политического характера и высказывал негативную оценку в их адрес". В суде также отметили, что блогер создал конфликтную ситуацию с инициатором мероприятия, вел видеосъемку и трансляцию записи на канале YouTube, нарушил общественный порядок и тем самым совершил мелкое хулиганство."Суд признал Кузаирова Д. К. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 434 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях ("мелкое хулиганство" - ред.), и наложил административное взыскание – арест на пять суток", - говорится в постановлении суда.

https://ria.ru/20221003/kazakhstan-1821221503.html

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казахстан, россия, павлодар, youtube, происшествия