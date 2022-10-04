https://ria.ru/20221004/ispaniya-1821580317.html

Испания увеличит расходы на оборону

Испания увеличит расходы на оборону - РИА Новости, 04.10.2022

Испания увеличит расходы на оборону

Коалиционное правительство Испании одобрило во вторник проект государственного бюджета на 2023 год, согласно которому 12,3 миллиарда евро будет выделено на... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T23:08

2022-10-04T23:08

2022-10-04T23:08

в мире

педро санчес

испания

нато

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евросоюз

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МАДРИД, 4 окт - РИА Новости. Коалиционное правительство Испании одобрило во вторник проект государственного бюджета на 2023 год, согласно которому 12,3 миллиарда евро будет выделено на оборону, свидетельствуют данные отчета правительства.Это на 20,5% выше показателя 2022 года, когда на оборону было выделено 9,7 миллиарда.Вопрос об увеличении расходов на оборону вызвал наибольшие расхождения внутри коалиционного правительства. Так, изначально левая партия Unidos Podemos выступала против соответствующего предложения правящей Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП).Однако в конечном итоге политические союзники пришли к выводу, что необходимо выполнить обязательства, взятые премьером Педро Санчесом перед Евросоюзом и НАТО. Согласно им, военные расходы Испании должны достичь 2% ВВП в 2029.При этом 58,5% всех средств нового бюджета будет направлено на социальные расходы."Шесть из десяти евро выделяются на социальные расходы, в общей сложности 267,7 миллиарда, 274,4 миллиарда с учетом европейских фондов, что также является самой высокой цифрой, когда-либо зарегистрированной по этим статьям", - говорится на сайте правительства.Традиционно большая часть этих социальных расходов будет выделена на выплаты пенсий: 190,6 миллиарда евро, что на 11,4% больше, чем в прошлом году. Также на 6,6% увеличатся расходы на образование и на 6,7% на здравоохранение, особенно на укрепление первичной медико-санитарной помощи и психического здоровья.Согласно законодательству ЕС, исходя из актуальных прогнозов, страны союза должны отправить свой бюджетный план в Брюссель до 15 октября.

https://ria.ru/20220927/podorozhanie-1819818735.html

https://ria.ru/20220923/gaz-1818949190.html

испания

брюссель

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, педро санчес, испания, нато, брюссель, евросоюз