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В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
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В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных
В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022
В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных
Региональным властям следует выделять приютам и волонтерским организациям средства на передержку домашних животных граждан, призванных в рамках частичной... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T06:19
2022-10-04T06:45
общество
владимир бурматов
россия
госдума рф
частичная мобилизация в россии
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Региональным властям следует выделять приютам и волонтерским организациям средства на передержку домашних животных граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.По словам депутата, данная инициатива уже успешно работает в некоторых регионах.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.
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общество, владимир бурматов, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии
Общество, Владимир Бурматов, Россия, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России
06:19 04.10.2022 (обновлено: 06:45 04.10.2022)
 
В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных

Депутат Госдумы Бурматов предложил платить приютам за передержку животных мобилизованных

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПредседатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов
Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Региональным властям следует выделять приютам и волонтерским организациям средства на передержку домашних животных граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

"Инициатива, которая связана с обеспечением условий существования животных, которые остаются у тех ребят, которые подлежат мобилизации, либо ушли добровольцами… Мы предложили, чтобы региональные власти направляли средства зоогостиницам, приютам, волонтерским организациям, которые помогли бы обеспечить этим животным передержку, то есть нормальные условия существования", — отметил Бурматов.

По словам депутата, данная инициатива уже успешно работает в некоторых регионах.

"Мы работаем с региональными властями для того, чтобы таким организациям, кто занимается помощью, оказывалась финансовая поддержка — выделялись корма, им помогали все это организовать, чтобы это была не волонтерская инициатива", — заключил парламентарий.

Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.
По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.
 
ОбществоВладимир БурматовРоссияГосдума РФЧастичная мобилизация в России
 
 
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