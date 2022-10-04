https://ria.ru/20221004/gosduma-1821316850.html

В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных

В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных - РИА Новости, 04.10.2022

В Госдуме предложили платить приютам за передержку животных мобилизованных

Региональным властям следует выделять приютам и волонтерским организациям средства на передержку домашних животных граждан, призванных в рамках частичной... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T06:19

2022-10-04T06:19

2022-10-04T06:45

общество

владимир бурматов

россия

госдума рф

частичная мобилизация в россии

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Региональным властям следует выделять приютам и волонтерским организациям средства на передержку домашних животных граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.По словам депутата, данная инициатива уже успешно работает в некоторых регионах.Президент Владимир Путин 21 сентября в обращении к гражданам сообщил, что российским военным противостоит вся военная машина коллективного Запада. В этой ситуации глава государства считает необходимым поддержать предложение Министерства обороны и Генерального штаба о проведении в России частичной мобилизации. Глава государства подчеркнул, что в ее рамках призывать будут только граждан из запаса и прежде всего тех, кто проходил службу в Вооруженных силах, имеет опыт и военно-учетную специальность.По словам министра обороны Сергея Шойгу, в общей сложности будут призваны 300 тысяч резервистов, это чуть более одного процента от общего мобилизационного ресурса.

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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общество, владимир бурматов, россия, госдума рф, частичная мобилизация в россии