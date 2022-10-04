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"Отдайте наши земли". Немцы ответили на требования Польши о репарациях - РИА Новости, 04.10.2022
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"Отдайте наши земли". Немцы ответили на требования Польши о репарациях
"Отдайте наши земли". Немцы ответили на требования Польши о репарациях - РИА Новости, 04.10.2022
"Отдайте наши земли". Немцы ответили на требования Польши о репарациях
Немцы в Twitter-аккаунте телеканала ZDF раскритиковали очередное требование Польши выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войной. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T18:42
2022-10-04T19:49
в мире
польша
збигнев рау
германия
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немцы в Twitter-аккаунте телеканала ZDF раскритиковали очередное требование Польши выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войной.Комментаторы напомнили полякам о "возвращенных землях" бывших восточных территорий Германии, большая часть которых перешла Польше по условиям международных соглашений после 1945 года."Ладно, тогда мы сможем вернуть Силезию, Померанию, Западную и Восточную Пруссию", — написал читатель."У меня есть такое предложение. Польша получает 1,3 триллиона долларов, возвращает нам восточные территории и компенсирует нам экономические потери за то время, что территории были под управлением поляков", — сыронизировал другой."Хорошая идея. А сколько Варшава нам заплатит, если мы компенсируем стоимость земли, которую Польша получила от Германии после войны?" — заметил юзер."Если хочешь изменить статус-кво, будь готов ответить на вопрос: а что немцы хотят получить взамен?" — поинтересовался пользователь."Польше должно быть стыдно за себя. Многие немцы, изгнанные из Польши, потеряли собственность и не получили никакой компенсации. Полякам бы не высовываться", — заключил другой.Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием компенсаций. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
https://ria.ru/20221004/reparatsii-1821449972.html
https://ria.ru/20221004/germaniya-1821325231.html
https://ria.ru/20221004/gaz-1821512106.html
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в мире, польша, збигнев рау, германия
В мире, Польша, Збигнев Рау, Германия
18:42 04.10.2022 (обновлено: 19:49 04.10.2022)
 
"Отдайте наши земли". Немцы ответили на требования Польши о репарациях

Пользователи Twitter предложили полякам вернуть бывшие немецкие земли в обмен на репарации

© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в медиабанкПосетители на смотровой площадке Рейхстага
Посетители на смотровой площадке Рейхстага - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немцы в Twitter-аккаунте телеканала ZDF раскритиковали очередное требование Польши выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войной.
Комментаторы напомнили полякам о "возвращенных землях" бывших восточных территорий Германии, большая часть которых перешла Польше по условиям международных соглашений после 1945 года.
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"Ладно, тогда мы сможем вернуть Силезию, Померанию, Западную и Восточную Пруссию", — написал читатель.
"У меня есть такое предложение. Польша получает 1,3 триллиона долларов, возвращает нам восточные территории и компенсирует нам экономические потери за то время, что территории были под управлением поляков", — сыронизировал другой.
"Хорошая идея. А сколько Варшава нам заплатит, если мы компенсируем стоимость земли, которую Польша получила от Германии после войны?" — заметил юзер.
"Если хочешь изменить статус-кво, будь готов ответить на вопрос: а что немцы хотят получить взамен?" — поинтересовался пользователь.
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"Польше должно быть стыдно за себя. Многие немцы, изгнанные из Польши, потеряли собственность и не получили никакой компенсации. Полякам бы не высовываться", — заключил другой.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием компенсаций. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.
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