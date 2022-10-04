18:42 04.10.2022 (обновлено: 19:49 04.10.2022)
"Отдайте наши земли". Немцы ответили на требования Польши о репарациях
Пользователи Twitter предложили полякам вернуть бывшие немецкие земли в обмен на репарации
Посетители на смотровой площадке Рейхстага. Архивное фото
МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Немцы в Twitter-аккаунте телеканала ZDF раскритиковали очередное требование Польши выплатить репарации за ущерб, нанесенный в ходе Второй мировой войной.
Комментаторы напомнили полякам о "возвращенных землях" бывших восточных территорий Германии, большая часть которых перешла Польше по условиям международных соглашений после 1945 года.
"Ладно, тогда мы сможем вернуть Силезию, Померанию, Западную и Восточную Пруссию", — написал читатель.
"У меня есть такое предложение. Польша получает 1,3 триллиона долларов, возвращает нам восточные территории и компенсирует нам экономические потери за то время, что территории были под управлением поляков", — сыронизировал другой.
"Хорошая идея. А сколько Варшава нам заплатит, если мы компенсируем стоимость земли, которую Польша получила от Германии после войны?" — заметил юзер.
"Если хочешь изменить статус-кво, будь готов ответить на вопрос: а что немцы хотят получить взамен?" — поинтересовался пользователь.
"Польше должно быть стыдно за себя. Многие немцы, изгнанные из Польши, потеряли собственность и не получили никакой компенсации. Полякам бы не высовываться", — заключил другой.
Ранее власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В понедельник министр иностранных дел Польши Збигнев Рау подписал ноту в адрес Германии с требованием компенсаций. В правительстве Германии неоднократно заявляли, что не намерены осуществлять выплаты Польше: в Берлине считают, что уже выплатили достаточно крупные репарации и нет оснований ставить под сомнение отказ Польши от репараций в 1953 году.