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В Германии нашли сторонников России по Украине - РИА Новости, 04.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221004/germaniya-1821306989.html
В Германии нашли сторонников России по Украине
В Германии нашли сторонников России по Украине - РИА Новости, 04.10.2022
В Германии нашли сторонников России по Украине
Жители восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, заявил в колонке для Spiegel саксонский политик Франк Рихтер. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T01:04
2022-10-04T01:04
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
евросоюз
украина
германская демократическая республика (гдр)
франк рихтер
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жители восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, заявил в колонке для Spiegel саксонский политик Франк Рихтер.Жители Востока не поддерживают санкции, введенные ЕС против Москвы, а наоборот выступают за "германо-российскую дружбу", идея которой, по словам политика, напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.При этом такие настроения проявляются и на территории Западной Германии, но именно на территории бывшей социалистической республики они наиболее распространены, отметил Рихтер.По его мнению, это связано с историческими причинами — они чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.Он напомнил, что после объединения Германии, бизнесмены с западной части страны, прикрываясь "братскими" чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. При этом объединение обернулось эконломическими проблемами для многих жителей Востока, подчеркнуд Рихтер.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы —это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220929/ustroystva-1820368415.html
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в мире, россия, германия, евросоюз, украина, германская демократическая республика (гдр), франк рихтер
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Евросоюз, Украина, Германская Демократическая Республика (ГДР), Франк Рихтер
01:04 04.10.2022
 
В Германии нашли сторонников России по Украине

Саксонский политик Рихтер: жители востока ФРГ поддерживают спецоперацию России на Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаг России и Германии в Берлине. Архивное фото
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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жители восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, заявил в колонке для Spiegel саксонский политик Франк Рихтер.
"Многие люди на востоке республики, по-видимому, смотрят на Россию иначе, чем большинство жителей запада страны. На улицах и площадях на Востоке нет недостатка в публичных демонстрациях сочувствия Москве. Немецкие флаги развеваются рядом с российскими. Автомобили с украинскими номерными знаками поцарапаны, нередко на них вырезают букву Z", — написал Рихтер.
Жители Востока не поддерживают санкции, введенные ЕС против Москвы, а наоборот выступают за "германо-российскую дружбу", идея которой, по словам политика, напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.
При этом такие настроения проявляются и на территории Западной Германии, но именно на территории бывшей социалистической республики они наиболее распространены, отметил Рихтер.
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По его мнению, это связано с историческими причинами — они чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.
Он напомнил, что после объединения Германии, бизнесмены с западной части страны, прикрываясь "братскими" чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. При этом объединение обернулось эконломическими проблемами для многих жителей Востока, подчеркнуд Рихтер.
После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников ухудшить жизнь миллионов людей.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияЕвросоюзУкраинаГерманская Демократическая Республика (ГДР)Франк Рихтер
 
 
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