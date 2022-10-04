https://ria.ru/20221004/germaniya-1821306989.html

В Германии нашли сторонников России по Украине

В Германии нашли сторонников России по Украине - РИА Новости, 04.10.2022

В Германии нашли сторонников России по Украине

Жители восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, заявил в колонке для Spiegel саксонский политик Франк Рихтер. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T01:04

2022-10-04T01:04

2022-10-04T01:04

специальная военная операция на украине

в мире

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германская демократическая республика (гдр)

франк рихтер

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МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Жители восточной Германии поддерживают спецоперацию России на Украине, заявил в колонке для Spiegel саксонский политик Франк Рихтер.Жители Востока не поддерживают санкции, введенные ЕС против Москвы, а наоборот выступают за "германо-российскую дружбу", идея которой, по словам политика, напоминает сотрудничество между СССР и ГДР.При этом такие настроения проявляются и на территории Западной Германии, но именно на территории бывшей социалистической республики они наиболее распространены, отметил Рихтер.По его мнению, это связано с историческими причинами — они чувствуют себя проигравшими в холодной войне наряду с русскими.Он напомнил, что после объединения Германии, бизнесмены с западной части страны, прикрываясь "братскими" чувствами, на самом деле провели экономическую экспансию на территорию бывшей ГДР. При этом объединение обернулось эконломическими проблемами для многих жителей Востока, подчеркнуд Рихтер.После начала спецоперации на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления Москвы —это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20220929/ustroystva-1820368415.html

https://ria.ru/20221001/plan-1820892457.html

россия

германия

украина

германская демократическая республика (гдр)

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в мире, россия, германия, евросоюз, украина, германская демократическая республика (гдр), франк рихтер