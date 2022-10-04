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СФ одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим при частичной мобилизации
СФ одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим при частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022
СФ одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим при частичной мобилизации
Совет Федерации одобрил во вторник закон о трудовых гарантиях для госслужащих, призванных в соответствии с частичной мобилизацией. РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T13:28
2022-10-04T13:28
2022-10-04T14:04
специальная военная операция на украине
совет федерации рф
частичная мобилизация в россии
россия
общество
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон о трудовых гарантиях для госслужащих, призванных в соответствии с частичной мобилизацией.Ранее во вторник Совфед одобрил аналогичный закон о трудовых гарантиях для остальных мобилизованных граждан.В соответствии с законом, мобилизованные для участия в СВО граждане получают гарантии того, что за ними сохранятся их рабочие места и после демобилизации они вернутся на свою прежнюю должность. Их трудовые договоры будут приостанавливаться на время военной службы и возобновляться в день выхода не прежнюю работу.Действие закона распространяется на госслужащих как мобилизованных, так и добровольно поступивших на военную службу.Закон поступает на подпись президенту.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, россия, общество
Специальная военная операция на Украине, Совет Федерации РФ, Частичная мобилизация в России, Россия, Общество
13:28 04.10.2022 (обновлено: 14:04 04.10.2022)
СФ одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим при частичной мобилизации
СФ одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим, подпадающим под частичную мобилизацию
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон о трудовых гарантиях для госслужащих, призванных в соответствии с частичной мобилизацией.
Ранее во вторник Совфед одобрил аналогичный закон о трудовых гарантиях для остальных мобилизованных граждан.
В соответствии с законом, мобилизованные для участия в СВО граждане получают гарантии того, что за ними сохранятся их рабочие места и после демобилизации они вернутся на свою прежнюю должность. Их трудовые договоры будут приостанавливаться на время военной службы и возобновляться в день выхода не прежнюю работу.
Действие закона распространяется на госслужащих как мобилизованных, так и добровольно поступивших на военную службу.
Закон поступает на подпись президенту.