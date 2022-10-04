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СФ одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим при частичной мобилизации

СФ одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим при частичной мобилизации - РИА Новости, 04.10.2022

СФ одобрил закон о трудовых гарантиях госслужащим при частичной мобилизации

Совет Федерации одобрил во вторник закон о трудовых гарантиях для госслужащих, призванных в соответствии с частичной мобилизацией. РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T13:28

2022-10-04T13:28

2022-10-04T14:04

специальная военная операция на украине

совет федерации рф

частичная мобилизация в россии

россия

общество

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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон о трудовых гарантиях для госслужащих, призванных в соответствии с частичной мобилизацией.Ранее во вторник Совфед одобрил аналогичный закон о трудовых гарантиях для остальных мобилизованных граждан.В соответствии с законом, мобилизованные для участия в СВО граждане получают гарантии того, что за ними сохранятся их рабочие места и после демобилизации они вернутся на свою прежнюю должность. Их трудовые договоры будут приостанавливаться на время военной службы и возобновляться в день выхода не прежнюю работу.Действие закона распространяется на госслужащих как мобилизованных, так и добровольно поступивших на военную службу.Закон поступает на подпись президенту.

россия

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2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

совет федерации рф, частичная мобилизация в россии, россия, общество