https://ria.ru/20221004/forum-1821446071.html

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября - РИА Новости, 04.10.2022

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября

Юбилейный, пятый Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке ЦВЗ "Манеж", сообщает Фонд... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T14:59

2022-10-04T14:59

2022-10-04T15:01

фонд "росконгресс"

россия

москва

экономика

форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022

антон кобяков

манеж

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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Юбилейный, пятый Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке ЦВЗ "Манеж", сообщает Фонд Росконгресс.РЭН – это уникальная международная платформа для диалога между специалистами отрасли, государственными деятелями, представителями бизнеса и средств массовой информации из России и других стран.Свое присутствие уже подтвердили более 1315 участников из более чем 50 стран, среди них министры энергетики Азербайджана, Алжира, Казахстана, Кубы, Мавритании, Мали, Мьянмы, Сальвадора, Республики Беларусь, Сирии, Сьерра-Леоне, Шри Ланки, Саудовской Аравии и другие.Деловую программу РЭН – 2022 составят более 40 мероприятий, объединенных в 6 тематических блоков под девизом "Глобальная энергетика в многополярном мире". Основные мероприятия запланированы на 12 и 13 октября. Завершится форум 14 октября Молодежным днем.Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

https://ria.ru/20220928/forumy-1820070972.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

фонд "росконгресс", россия, москва, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, антон кобяков, манеж