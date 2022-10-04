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Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября - РИА Новости, 04.10.2022
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Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября
Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября - РИА Новости, 04.10.2022
Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября
Юбилейный, пятый Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке ЦВЗ "Манеж", сообщает Фонд... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T14:59
2022-10-04T15:01
фонд "росконгресс"
россия
москва
экономика
форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022
антон кобяков
манеж
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Юбилейный, пятый Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке ЦВЗ "Манеж", сообщает Фонд Росконгресс.РЭН – это уникальная международная платформа для диалога между специалистами отрасли, государственными деятелями, представителями бизнеса и средств массовой информации из России и других стран.Свое присутствие уже подтвердили более 1315 участников из более чем 50 стран, среди них министры энергетики Азербайджана, Алжира, Казахстана, Кубы, Мавритании, Мали, Мьянмы, Сальвадора, Республики Беларусь, Сирии, Сьерра-Леоне, Шри Ланки, Саудовской Аравии и другие.Деловую программу РЭН – 2022 составят более 40 мероприятий, объединенных в 6 тематических блоков под девизом "Глобальная энергетика в многополярном мире". Основные мероприятия запланированы на 12 и 13 октября. Завершится форум 14 октября Молодежным днем.Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
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фонд "росконгресс", россия, москва, экономика, форум "российская энергетическая неделя" (рэн) 2022, антон кобяков, манеж
Фонд "Росконгресс", Россия, Москва, Экономика, Форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022, Антон Кобяков, Манеж
14:59 04.10.2022 (обновлено: 15:01 04.10.2022)
 

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября

© Фото : РосконгрессРоссийская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября
Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© Фото : Росконгресс
Российская энергетическая неделя пройдет в Москве с 12 по 14 октября
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МОСКВА, 4 окт – РИА Новости. Юбилейный, пятый Международный форум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) состоится с 12 по 14 октября в Москве на площадке ЦВЗ "Манеж", сообщает Фонд Росконгресс.
РЭН – это уникальная международная платформа для диалога между специалистами отрасли, государственными деятелями, представителями бизнеса и средств массовой информации из России и других стран.
Свое присутствие уже подтвердили более 1315 участников из более чем 50 стран, среди них министры энергетики Азербайджана, Алжира, Казахстана, Кубы, Мавритании, Мали, Мьянмы, Сальвадора, Республики Беларусь, Сирии, Сьерра-Леоне, Шри Ланки, Саудовской Аравии и другие.
"Энергетика – одна из важнейших и жизнеобразующих сфер экономики, а Россия уже традиционно и довольно прочно занимает место среди лидеров мировой энергетики. Поэтому неудивителен большой интерес со стороны международного сообщества к нашей стране. Российская энергетическая неделя даст возможность для обмена мнениями, для высказывания своей позиции и точки зрения", - отметил советник президента РФ, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2022 Антон Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.
Деловую программу РЭН – 2022 составят более 40 мероприятий, объединенных в 6 тематических блоков под девизом "Глобальная энергетика в многополярном мире". Основные мероприятия запланированы на 12 и 13 октября. Завершится форум 14 октября Молодежным днем.
Организаторами форума являются Фонд Росконгресс, министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.
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Фонд "Росконгресс"РоссияМоскваЭкономикаФорум "Российская энергетическая неделя" (РЭН) 2022Антон КобяковМанеж
 
 
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