Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке KazAgro 2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Коллективная экспозиция российских товаров откроется 12 октября на крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии выставке сельского хозяйства KazAgro 2022 в Астане, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Впервые на выставке откроется коллективная экспозиция российских экспортеров под брендом Made in Russia площадью более 600 квадратных метров. Отечественные производители привезут на KazAgro 2022 сельскохозяйственную технику, от прицепной до почвообрабатывающей, агрохимикаты, удобрения, семена и многое другое", - сообщает центр.
Российские сельхозмашиностроители, поставщики удобрений и семян активно работают на казахстанском рынке: на протяжении последних лет Россия входит в топ-3 поставщиков семян. Среди стран-поставщиков удобрений в Казахстан Россия также занимает первые позиции по всем ключевым видам агрохимикатов.
Для российских участников коллективной экспозиции запланировано проведение b2b-встреч и переговоров с представителями заинтересованных сельхозпроизводителей.
Выставка KazAgro 2022 продлится до 14 октября. На нее приедут около 5 тысяч посетителей, в том числе представители государственных органов власти, ассоциации и сельхозпроизводители не только из Казахстана, но и других стран центрально-азиатского региона.