https://ria.ru/20221004/ekspozitsiya-1821485524.html

Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке KazAgro 2022

Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке KazAgro 2022 - РИА Новости, 04.10.2022

Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке KazAgro 2022

Коллективная экспозиция российских товаров откроется 12 октября на крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии выставке сельского хозяйства KazAgro 2022 в... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T16:22

2022-10-04T16:22

2022-10-04T16:22

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

сделано в россии

казахстан

россия

экономика

форум "сделано в россии"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0f/1795507497_0:122:3117:1875_1920x0_80_0_0_53611c2b3765a46ec7254e47e880ee0d.jpg

МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Коллективная экспозиция российских товаров откроется 12 октября на крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии выставке сельского хозяйства KazAgro 2022 в Астане, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).Российские сельхозмашиностроители, поставщики удобрений и семян активно работают на казахстанском рынке: на протяжении последних лет Россия входит в топ-3 поставщиков семян. Среди стран-поставщиков удобрений в Казахстан Россия также занимает первые позиции по всем ключевым видам агрохимикатов.Для российских участников коллективной экспозиции запланировано проведение b2b-встреч и переговоров с представителями заинтересованных сельхозпроизводителей.Выставка KazAgro 2022 продлится до 14 октября. На нее приедут около 5 тысяч посетителей, в том числе представители государственных органов власти, ассоциации и сельхозпроизводители не только из Казахстана, но и других стран центрально-азиатского региона.

https://ria.ru/20220928/razrabotki-1820155980.html

казахстан

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), сделано в россии, казахстан, россия, экономика, форум "сделано в россии"