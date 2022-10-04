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Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке KazAgro 2022 - РИА Новости, 04.10.2022
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Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке KazAgro 2022
Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке KazAgro 2022 - РИА Новости, 04.10.2022
Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке KazAgro 2022
Коллективная экспозиция российских товаров откроется 12 октября на крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии выставке сельского хозяйства KazAgro 2022 в... РИА Новости, 04.10.2022
2022-10-04T16:22
2022-10-04T16:22
российский экспортный центр (рэц)
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сделано в россии
казахстан
россия
экономика
форум "сделано в россии"
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Коллективная экспозиция российских товаров откроется 12 октября на крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии выставке сельского хозяйства KazAgro 2022 в Астане, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).Российские сельхозмашиностроители, поставщики удобрений и семян активно работают на казахстанском рынке: на протяжении последних лет Россия входит в топ-3 поставщиков семян. Среди стран-поставщиков удобрений в Казахстан Россия также занимает первые позиции по всем ключевым видам агрохимикатов.Для российских участников коллективной экспозиции запланировано проведение b2b-встреч и переговоров с представителями заинтересованных сельхозпроизводителей.Выставка KazAgro 2022 продлится до 14 октября. На нее приедут около 5 тысяч посетителей, в том числе представители государственных органов власти, ассоциации и сельхозпроизводители не только из Казахстана, но и других стран центрально-азиатского региона.
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российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), сделано в россии, казахстан, россия, экономика, форум "сделано в россии"
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Сделано в России, Казахстан, Россия, Экономика, Форум "Сделано в России"
16:22 04.10.2022
 

Экспозиция Made in Russia впервые откроется на выставке KazAgro 2022

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЛоготип Международного экспортного форума "Сделано в России" в Москве
Логотип Международного экспортного форума Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 4 окт - РИА Новости. Коллективная экспозиция российских товаров откроется 12 октября на крупнейшей в Казахстане и Центральной Азии выставке сельского хозяйства KazAgro 2022 в Астане, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ).
"Впервые на выставке откроется коллективная экспозиция российских экспортеров под брендом Made in Russia площадью более 600 квадратных метров. Отечественные производители привезут на KazAgro 2022 сельскохозяйственную технику, от прицепной до почвообрабатывающей, агрохимикаты, удобрения, семена и многое другое", - сообщает центр.
Российские сельхозмашиностроители, поставщики удобрений и семян активно работают на казахстанском рынке: на протяжении последних лет Россия входит в топ-3 поставщиков семян. Среди стран-поставщиков удобрений в Казахстан Россия также занимает первые позиции по всем ключевым видам агрохимикатов.
Для российских участников коллективной экспозиции запланировано проведение b2b-встреч и переговоров с представителями заинтересованных сельхозпроизводителей.
Выставка KazAgro 2022 продлится до 14 октября. На нее приедут около 5 тысяч посетителей, в том числе представители государственных органов власти, ассоциации и сельхозпроизводители не только из Казахстана, но и других стран центрально-азиатского региона.
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Более 40 компаний покажут разработки Made in Russia на выставке KIOGE 2022
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)Сделано в РоссииКазахстанРоссияЭкономикаФорум "Сделано в России"
 
 
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