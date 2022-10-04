https://ria.ru/20221004/ekonomika-1821235622.html

Идем на Восток!

Идем на Восток! - РИА Новости, 04.10.2022

Идем на Восток!

Прошедший в начале сентября Восточный экономический форум (ВЭФ) четко обозначил новые экономические приоритеты нашей страны. Это – большой экономический... РИА Новости, 04.10.2022

2022-10-04T11:56

2022-10-04T11:56

2022-10-04T11:56

новый курс

экономика

алексей чекунков

олег дерипаска

россия

китай

дальний восток

высшая школа экономики (вшэ)

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Прошедший в начале сентября Восточный экономический форум (ВЭФ) четко обозначил новые экономические приоритеты нашей страны. Это – большой экономический разворот на Восток, - в сторону Китая и стран Азиатско-Тихоокеанского региона.Стратегически важное направление"Россия, которая на три четверти находится в Азии, держава, три столетия развивавшаяся на европейских основах, сейчас балансирует свои европейские традиции динамичной восточной повесткой", - заявил на полях ВЭФ глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Министр подчеркнул, что нынешний поворот на Восток – это не "ситуативный приоритет", а переориентация экономики, транспортных и товарных потоков – "наша судьба".То есть, Восток уже стал стратегически важным направлением. И совсем не за горами время, когда в Сибирь и на Дальний Восток будет стянута экономическая мощь России. Между тем, еще до того, как восточное направление стало трендом, некоторые предприниматели видели перспективу именно в развитии сибирской промышленности. Например, российский предприниматель Олег Дерипаска - один из тех, кто дал толчок открытию именно в Сибири предприятий, перерабатывающих цветной металл. Были открыты предприятия в Красноярске, Тайшете, других городах. Только в 2022 году стало понятно, что Дерипаска заранее занял место, наиболее близкое к потенциальному покупателю – Китаю. "Восток может стать достаточно серьезным экономическим партнером для России. Но если раньше этот фактор использовали недостаточно активно, то сейчас надо активнее пользоваться всеми благами соседства с Востоком", - говорит профессор Ленинградского государственного университета Владимир Шайдуров.Россия интересна восточным соседям отнюдь не только углеводородным сырьем. Та же Сибирь может стать местом сосредоточения высокотехнологичных, наукоемких, стратегически важных производств, на которых будут трудиться высококвалифицированные рабочие, получая за это высокую зарплату и социальный пакет. Кроме того, в Сибири достаточно места, природных ресурсов для создания энергометаллургических кластеров, а сибирские ГЭС производят достаточное количество чистой энергии. По словам доцента департамента мировой экономики НИУ ВШЭ Алины Щербаковой, восточных соседей России интересует продукция многих отраслей. "Очень актуален экспорт зерна, лесной, мясомолочной продукции в Китай, в страны Юго-Восточной Азии. Все, что дефицитно производить у них, поскольку спрос очень высок", - считает Щербакова.Что мешает действовать эффективно?Одна из основных проблем – транспортная. В настоящее время железнодорожная и автомобильная сети с трудом справляются с потоками грузов."Железнодорожная сеть в Сибири и на Дальнем востоке развита пока очень плохо. С точки зрения логистики там – серьезное бутылочное горлышко", - говорит доцент Всероссийской академии внешней торговли, профессор Андрей Голубчик. Дефицит пропускных способностей на востоке России официально признан. В настоящее время он составляет около 70 миллионов тонн грузов, а поскольку сотрудничество с Востоком будет расширяться, то эксперты говорят о грядущем дефиците 150 миллионов тонн. По мнению эксперта, проблема эта – системная, нерешаемая в течение многих лет. Но что же делать? "Я бы дал всю возможную свободу действий реальным компаниям, которые на этом рынке работают. Дайте людям работать, и бизнес сам отстроит схему. Он и сейчас пытается это делать, но за ним очень тщательно посматривают", - говорит Голубчик. Со стороны правительства РФ проблему планируется решать за счет эксплуатации Северного морского пути.Еще одна проблема состоит в том, что во всей азиатской части страны, на трех четвертях ее площади, живет лишь около 20 миллионов человек. "На всем Дальнем Востоке у нас нет ни одного города-миллионника. Если развивать торговые связи с нашими восточными соседями – не только Китаем, кстати, но и с другими стремительно развивающимися экономиками, нам нужно увеличивать присутствие, экономическую активность этих территорий", - говорит заместитель директора Института демографических исследований РАН Вадим Безвербный. По словам ученого, хотя одним из главных ресурсов развития территорий является население, восточные территории пока не отметились миграционным ростом. Исключение – только региональные "столицы". "Например, численность населения в Приморском крае, в целом, сокращается, но во Владивостоке – немного растет. Притом не экспоненциально, а в районе нескольких тысяч человек в год. Это не московские и не краснодарские темпы, к сожалению. Рост очень незначительный. И с такими темпами, конечно, никаких городов-миллионников у нас не будет", - отмечает Безвербный.Доцент ВШЭ Алина Щербакова одной из причин оттока население считает неравномерное развитие городских агломераций. Если в Москве, Санкт-Петербурге, чуть в меньшей степени в Нижнем Новгороде есть практически все, что необходимо людям, то у себя дома они этого не видят. "Многое зависит от работодателей, от развитости инфраструктуры, начиная с образования и всего того, что необходимо людям, чтобы чувствовать себя уверенно. Сейчас в лучшем виде эти условия существуют только в городах федерального значения", - отмечает Щербакова.Креативный класс и молодежь ждут в СибириОчень важным фактором Безвербный считает привлечение в Сибирь и на Дальний Восток креативного класса."Я говорю о молодых специалистах, которые, как правило, работают сами на себя, фрилансерах - программистах, дизайнерах, IT-специалистах. И если мы действительно хотим увеличить их присутствие в наших восточных городах, возникает вопрос: а соответствуют ли восточные города их базовым потребностям в плане развития городской среды, комфорта проживания, наличия досуговых и развлекательных центров и всего, что актуально для молодежи?" - замечает Безвербный. По его словам, именно развитие городской среды (в том числе адаптивной к потребностям молодежи), дает шансы на то, что миграционное сальдо обретет позитивный прирост."Если действительно развивать меры поддержки, комфортность, жилищные программы для специалистов, то можно говорить о более быстром росте городов, поскольку региональные столицы (Владивосток, Иркутск, Хабаровск) в большинстве застыли на рубеже 600-700 тысяч. Рост начнется, если нарушится инерционный сценарий развития", - говорит Вадим Безвербный.Одной из главных проблем, которую необходимо решать срочно, по мнению экспертов, является утечка умов. По словам Безвербного, многие сибирские вузы обескровлены оттоком специалистов из региона. "Я уверен, что исправить ситуацию можно. И мы знаем очень много примеров. Например, Новосибирский Академгородок, откуда вышло блестящих ученых. А ведь его построили, по большому счету, в лесу, на пустом месте, а результат был очень, на мой взгляд, впечатляющим. И всего через несколько лет", - отмечает Безвербный.По словам ученого, успех был связан с тем, что в Новосибирском Академгородке сформировалась научная среда. "Необходимо создавать образовательные учреждения, привлекать специалистов – хотя бы с точки зрения временных лекций, мастер-классов. Какие-то интересные лекции можно проводить онлайн и находить хороших специалистов в той же Москве", - говорит Безвербный.

https://ria.ru/20220919/porty-1817877804.html

https://ria.ru/20220906/rotenberg-1814979359.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

экономика, алексей чекунков, олег дерипаска, россия, китай, дальний восток, высшая школа экономики (вшэ), всероссийская академия внешней торговли, российская академия наук